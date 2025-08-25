Uno de los favoritos del público es Gervonta Davis. Con un impresionante récord de 30-0-1, Tank se ha encargado de deslumbrar al mundo del boxeo con espectaculares presentaciones que revivieron algunos de los mejores años del deporte. En ese contexto, que de la noche a la mañana se haya aproximado al retiro ha sido el causante de una gran desilusión entre los aficionados. De manera contundente, una leyenda manifestó que al nacido en Baltimore le quedan solamente dos apariciones en escena antes de bajarse para siempre de los cuadriláteros.

Gervonta Davis: dos peleas más y retiro

El que tomó la palabra para referirse a la situación de Davis fue Timothy Bradley, quien no dudó en afirmar que Gervonta peleará dos veces más y luego se retirará. Tras la confirmación de la contienda ante Jake Paul para el próximo 14 de noviembre, Bradley expresó que ese será uno de los dos combates que servirá para ponerle punto final a la trayectoria de Tank.

“Creo que le quedan dos peleas. Esta es una, la próxima va a ser contra Manny Pacquiao, pienso yo, y después de eso creo que se va a levantar y va a decir: ‘Adiós boxeo, muchas gracias’”, comentó Bradley en su canal de Youtube.

Timothy Bradley se expresó sobre la carrera de Gervonta Davis. (GETTY IMAGES)

El otro duelo sobre el que habla Bradley pone cara a cara a Gervonta con Manny Pacquiao. El enfrentamiento con la leyenda filipina tomó mucha fuerza en las últimas semanas debido a la intención de Pacman de medirse con los mejores de la actualidad.

Sobre la pelea con Paul solamente queda confirmar quien será la cadena encargada de la transmisión a nivel mundial, aunque todo parece indicar que será Netflix. Por otro lado, sobre Pacquiao no hay novedades oficiales, y es que solo se trata de rumores. De todas maneras, teniendo en cuenta los ingresos que podría generar una pelea de este tipo, no se la da por descartada en lo más mínimo.