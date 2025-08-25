¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford?

Aunque todo el mundo del boxeo sabe que el año se verá paralizado por la pelea que tendrá Canelo Álvarez ante Terence Crawford, lo cierto es que puede ser normal que alguien todavía tenga dudas sobre la fecha de la contienda más esperada. Eso se terminó, porque a continuación se detalla la información más destacada del enfrentamiento entre Saúl y Bud.

Día y lugar de la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Yendo al punto más importante, hay que decir que la pelea entre Canelo y Crawford será el próximo 13 de septiembre. Fiel a su preferencia de presentarse en el fin de semana del Día de la Independencia, Álvarez no resignó su deseo en 2025 y su petición fue nuevamente cumplida. El lugar elegido es el Allegiant Stadium, donde más de 70.000 podrán estar presentes.

Aunque en un primer momento se dudó sobre el día para la realización del duelo y se especuló con la posibilidad del viernes 12 y en el T-mobile Arena de Las Vegas, finalmente Canelo se plantó firme sobre sus deseos y Turki Al-Alshikh, principal organizador del duelo, le cumplió al mexicano la posibilidad de presentarse un sábado y en estadio.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es el gran duelo que se viene en el boxeo. (IMAGEN GENERADA POR GROK IA)

La pelea será la más importante y grande de todo el 2025. El hecho de que Canelo y Crawford vayan a compartir el cuadrilátero significa mucho más que un enfrentamiento entre dos nombres fuertes del deporte. Esta contienda representa el hecho de encontrar al mejor de una generación completa.

Aunque la pelea será en el peso supermediano, división de las 168 libras en la que Canelo pelea hace años con un debutante Crawford, la realidad es que, cuanto más pasa el tiempo, más dudas tienen los expertos sobre el resultado final. En un primer momento se imaginaba una victoria fácil del mexicano, aunque con el paso del tiempo fue tomando mayor protagonismo el estadounidense. ¿Quién ganará?