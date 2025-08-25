Es tendencia:
¿Imane Khelif se retiró del boxeo? La verdad detrás del rumor con la polémica campeona olímpica

La medallista de oro en los Juegos de París 2024 se expresó de manera contundente sobre su carrera.

Por Lucas Lescano

Imane Khelif ganó el oro en París 2024.
© GETTY IMAGESImane Khelif ganó el oro en París 2024.

Una de las imágenes más polémicas el año pasado llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la boxeadora Imane Khelif. Pese a que finalmente compitió y se llevó la medalla de oro con victorias completamente favorables, la realidad es que las críticas no la dejaron en paz en ningún momento, pero eso no imposibilitó a la argelina de seguir adelante, incluso cuando instalaron rumores de retiro.

Según informó su representante en las últimas horas, Nasser Yesfah, la boxeadora que obtuvo la mayor distinción en las olimpiadas más recientes había decidido ponerle punto final a su trayectoria. Aunque no se revelaron mayores detalles de los motivos que habrían llevado a Khelif a tomar esta determinación sobre su carrera, lo cierto es que parecía que estaba bastante claro que no había intenciones de dar marcha atrás. Pero nada fue así…

El retiro de Khelif es falso

La propia Imane se encargó de tomar la palabra para comunicarle al mundo que la noticia de su retiro era falsa y que, en realidad, el mencionado Yesfah no tenía nada que ver con su persona. Además, Khelif explicó que sigue comprometida con su trayectoria, esperando la oportunidad para tomar los mejores desafíos en su carrera.

En primer lugar, quiero dejar claro al público que la noticia de mi retiro del boxeo no es cierta, basándome únicamente en declaraciones hechas por alguien que ya no me representa de ninguna manera, que creo que ha traicionado la confianza y traicionado al país con sus declaraciones falsas y decididas”, expresó Khelif.

Imane Khelif ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos París 2024

Imane Khelif desmintió los rumores de su retiro del boxeo. (GETTY IMAGES)

La polémica completa de Imane Khelif

La argelina peleó en la categoría menor a 66kg y desde hace varios años presentó problemas en su carrera. En 2023 le hicieron la primera prueba de género y ese solo sería el principio de una verdadera tortura para ella. Sus propias rivales la acusaban de ser un hombre y la situación más escandalosa llegó en París el año pasado.

Todo el mundo centró la atención en Khelif y en cómo boxeaba. Sin embargo, luego se terminó confirmando que se trata de una mujer que presenta cromosomas XY, los cuales son propios del género masculino. Esto no significa en absoluto que Imane tenga alguna responsabilidad directa sobre esta situación, ya que se trata de una condición natural.

