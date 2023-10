Ricky Hatton, ex campeón mundial de dos divisiones, respalda a Tyson Fury, para derrotar a su próximo oponente, Oleksandr Usyk, pero también está consciente que este último salga con la mano levantada.

Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se enfrentará a Francis Ngannou, ex campeón de UFC, el próximo 28 de octubre, en una pelea sin título en Arabia Saudita.

Usyk es poseedor de los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB), retuvo sus cinturones al noquear al retador obligatorio Daniel Dubois en agosto pasado.

Ya existe un acuerdo para que Fury y Usyk se enfrenten por el campeonato indiscutible, y se estima que podría ser a finales de 2023 o principios de 2024, siempre que el campeón del CMB logre salir ileso de su combate contra Ngannou.

"Creo que Fury es el favorito, pero no está más allá de los reinos de la imposibilidad que Usyk gane. Cuando piensas que Tyson tiene la altura, el alcance, puede boxear como zurdo, ortodoxo, pararse ahí, sentarse ahí y tener pelea y hacer que falles con el pie trasero. Puede inclinarse, contragolpear, hace todo lo que hace Usyk y tiene la ventaja de fuerza y ​​peso. Pero no es una conclusión inevitable. No puedo ver nada más allá de una victoria de Tyson", dijo Hatton a Mighty Tips.

"Fury ha peleado contra Whyte, Wilders y, otros grandes pesos pesados ​​que pueden quedarse ahí y tenerlo. Él es el hombre más pequeño. Todo lo que ha peleado son grandes bultos y, de repente, tiene un hombre más pequeño que podría ser un poco ágil por dentro y por fuera y probablemente cause otro problema al que Tyson quizás no haya estado acostumbrado durante cuatro o cinco años. Creo que Tyson gana, pero la diferencia de tamaño contra el hombre más pequeño causa problemas”, reconoció Hatton.

"Usyk posee un buen mentón, aunque no creo que haya sido golpeado por alguien del tamaño de Tyson. El problema es que Tyson está acostumbrado a pelear con pesos pesados ​​de 20 piedras. Será difícil para Tyson, pero se preparará adecuadamente, y creo que tendrá su plan de juego ordenado para la pelea. Pero si fuera al revés, no diría 'wow, eso es un shock', pero tendrías que ser un hombre valiente para ir contra Tyson, gracias a todas sus ventajas", afirmó Hatton.