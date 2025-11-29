Luego de que Gervonta Davis se haya bajado de la pelea que tenía pautada con Jake Paul para mediados de noviembre, todo el mundo del boxeo se comenzó a preguntar quién sería el reemplazo de Tank en una de las contiendas más esperadas del año. Finalmente se terminó confirmando que será Anthony Joshua, aunque antes se barajaron múltiples opciones, incluida la de Ryan García, quien confesó la razón por la cual no aceptó la propuesta.

La razón por la que Ryan García rechazó a Jake Paul

The King se expresó en las últimas horas al respecto de una suculenta oferta de dinero recibida por 20 millones de dólares para compartir el cuadrilátero con Paul y reconoció que existió, pero que tuvo que rechazarla por la enorme diferencia de peso que existe entre ambos protagonistas. A pesar de que Ryan está dispuesto a ir por la gloria en el deporte, sabe que correr riesgos innecesarios no es una parte interesante del plan.

Jake Paul finalmente terminará peleando con Anthony Joshua a finales de año. (GETTY IMAGES)

“Tuve una oferta de 20 millones para pelear con Jake Paul, pero decidí ir con Barrios por menos. Eso demuestra lo que realmente quiero. Además, esa era una pelea tonta para mí, pesa como 220 libras, por el amor de Dios”, manifestó García en conversación con Covers.

Por otro lado, agregó: “La gente no pensaría que soy bueno a menos que lo noquee. ¿Cómo voy a noquear a un tipo de 220 libras que más o menos sabe boxear? Sí, podría conectarlo, pero ellos querían pelear con guantes de 12 onzas. Yo quiero pelear con guantes de 8 onzas, que me dejen los de 8 y él que use los de 12, eso sería justo. Él tiene el peso, yo tendría los guantes”.

“Si tiene sentido en el futuro, lo consideraré. Pero ahora mismo, eso está en el fondo de mi mente. Ya rechacé los 20 millones, así que esa pelea siempre estará ahí, ¿no? Si él sigue adelante, esa pelea estará ahí. Nunca se sabe, pero por ahora, mis oportunidades en el boxeo me sirven mejor”, cerró.

De esta manera, se confirma como el dinero, en ocasiones, no todo lo puede. Para García fue prioridad su carrera, entiendo que tiene mucho futuro por delante y que las bolsas millonarias, tal como la que ofreció Paul, pueden aparecer con el paso del tiempo. Ryan busca consolidarse como una estrella del deporte, por lo que no es momento de dar un paso en falso, que le puede permitir cortar camino en lo económico, pero limitarlo en lo deportivo.

