Luego de que toda la expectativa haya llegado a su punto más bajo tras la cancelación de la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul, ahora parece que la celebridad tiene todo listo para subirse al cuadrilátero de igual manera pese a quedar sin rival de manera abrupta. Tras una larga serie de especulaciones, el youtuber habría definido a su contrincante y esto sí entusiasma a los seguidores.

En primera instancia, aparecieron los nombres de Ryan García y Rolly Romero como posibles sustitutos de Gervonta, pero ambos terminaron dando respuestas negativas. A su vez, también se le consultó al excampeón de UFC, Francis Ngannou, pero otra puerta se cerró para Paul. Finalmente, el misterio parece haber llegado a su fin tras encontrar a alguien que desea medirse con la estrella de Internet.

El rival que eligió Jake Paul para no quedarse sin pelea en 2025

Según indican los reportes más recientes, Paul se mediría en diciembre con Anthony Joshua. Tras buscar pugilistas más bien livianos, finalmente el destino pareciera llevar a Jake a medirse con alguien de su tamaño, capaz de exponer si cuenta con verdaderas condiciones para transformarse en una figura a nivel mundial del deporte o si la experiencia del británico lo dejará tambaleando.

Anthony Joshua es el elegido por Jake Paul para que su presentación de 2025 siga en pie. (GETTY IMAGES)

“Anthony Joshua y Jake Paul están ultimando los detalles para una pelea de peso pesado que se transmitirá por Netflix en diciembre en Miami, según fuentes. Paul da un paso al frente al aceptar pelear contra el excampeón de peso pesado después de que se cancelara su exhibición con Gervonta Davis”, reveló el periodista especializado Mike Coppinger.

La información exacta señala que no existe un día definido para que se desarrolle el combate, por lo que en las próximas horas se esperan más novedades contundentes. Joshua no pelea desde septiembre del año pasado, fecha en el que terminó siendo espectacularmente noqueado por Daniel Dubois en su intento de volver a ser campeón del mundo en el peso pesado.

