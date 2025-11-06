El boxeo atraviesa un momento complicado. Los aficionados no están conformes con la realidad que vive el pugilismo que tanta historia tiene y, por esa razón, las críticas despiadadas llegan como moneda corriente. El que se sumó en esta ocasión fue un excampeón del mundo como Jorge Arce, quien no perdonó al deporte y el camino que está tomando.

Publicidad

Publicidad

Jorge Arce sentenció al boxeo en pocas palabras

Para Travieso, quien confiesa de manera contundente que ya no ve boxeo por haber perdido la pasión que le generaba en su momento, todo se ha transformado en un circo. Arce expresó sin dudar que las distintas decisiones de los encargados de transformar el deporte es un espectáculo atractivo han empañado el show. Todo esto, con el único fin de satisfacer sus propias necesidades económicas.

“Yo estoy un poco desconectado la verdad, ya casi no veo box porque me he dedicado a atender a mis hijos. Realmente no me gusta tanto porque se ha vuelto puro circo todo esto, entonces yo prefiero estar alejado de todo esto”.

Jorge Arce fue muy duro con sus palabras contra el boxeo. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

“Para empezar las bolsas de los boxeadores ahora ganan un montón de dinero. En nuestra época ganábamos menos, pero digo, cada quien. Y ahora es la mercadotecnia, las redes sociales, entonces se ha vuelto un boom y pues qué bien por el boxeo”.

Travieso Arce fue una figura que brilló en finales de los 90 y la primera década del 2000. En su éxito y extenso palmarés, el mexicano cuenta con la particularidad de ser campeón en cinco divisiones distintas. Desde el peso minimosca hasta el gallo, Jorge dominó el deporte como quiso y dando show, algo que se lamenta de no poder estar viendo por estos tiempos.

ver también Juan Manuel Márquez reveló lo que debe hacer Canelo Álvarez para revivir su carrera

En síntesis

Jorge Arce , excampeón de boxeo, fue campeón en cinco divisiones distintas (minimosca a gallo).

, excampeón de boxeo, fue distintas (minimosca a gallo). Travieso Arce compitió con éxito a finales de los 90 y la primera década del 2000 .

compitió con éxito a . Jorge Arce declaró que ya casi no ve boxeo porque, según él, “se ha vuelto puro circo”.

Publicidad