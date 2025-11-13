Si alguien faltaba en la discusión del mejor de la historia del boxeo, ese es Manny Pacquiao. Luego de escuchar múltiples opiniones sobre un debate que despierta una enorme controversia, llegó la hora de que Pacman se manifieste. Vaya si el filipino habló que llevó la discusión a otro nivel al mencionarse a él mismo.

El motivo por el que Pacquiao se cree el mejor de la historia

Sí, el filipino está seguro de que el legado que ha construido a lo largo de los años le ha permitido llegar hasta un lugar inalcanzable, capaz de dejarlo por encima del resto como el púgil más destacado de todos los tiempos. Lo que entiende Manny es que el hecho de haberse proclamado como campeón en ocho divisiones diferentes le da un estatus único, digno de ser respetado como tal.

“No quiero presumir, pero soy yo. Puedo decir que soy yo. Conseguir un título en ocho divisiones de peso diferentes no es nada fácil, es muy difícil. Es el logro más complicado en el boxeo”, expresó Pacquiao en World Star.

Manny Pacquiao le da mucho valor a lo conseguido a lo largo de su carrera. (GETTY IMAGES)

En relación a su futuro, aún se desconoce cuál será el próximo paso a seguir. Si bien se llegó a confirmar (por él mismo) que su intención es regresar al cuadrilátero a finales de enero, la realidad es que el tiempo sigue pasando y todavía no existe un posible rival para dicha presentación. En ese sentido, la incertidumbre comienza a vencer a la realidad y las dudas se imponen sobre la certeza.

En primera instancia se especuló con una pelea con Rolly Romero, pero el estadounidense nunca se mostró muy predispuesto a llegar a un acuerdo. Fue entonces que comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una revancha con Floyd Mayweather, lo que significaría una contienda capaz de paralizar al mundo. No se avanzó en las negociaciones y todo quedó en pausa.

