Sin Canelo Álvarez disponible, el boxeo confirma la mejor pelea del año

Ante la ausencia del mexicano, las promotoras se movieron para asegurar una contienda de primer nivel.

Se confirmó de forma oficial que el estadounidense Ryan García realizará la primera defensa de su título de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El esperado combate frente al invicto retador británico Conor Benn quedó pactado para el próximo sábado 12 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

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La designación de esta fecha en el recinto de Nevada llamó la atención debido a que, originalmente, el fin de semana del Día de la Independencia de México estaba reservado para otra figura. El estelar de esa jornada iba a ser protagonizado por Canelo Álvarez en su regreso al cuadrilátero frente a Christian Mbilli.

No obstante, la contienda del tapatío sufrió una postergación imprevista debido a modificaciones en la organización, abriendo un compás de espera para su retorno, el cual se proyecta para los meses de octubre o noviembre.

Ryan García vs. Conor Benn: el duelo que paralizará al boxeo

Ante la baja del campeón mexicano para esa tradicional festividad, la promotora Zuffa Boxing reaccionó con velocidad para adueñarse del escenario estelar en la Ciudad del Pecado. La empresa liderada por el director de UFC, Dana White, asumió por completo el control de la organización de este evento.

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Ryan Garcia vs Conor Benn is OFFICIAL!



Live from T-Mobile Arena in Las Vegas on September 12th on Mexican Independence Day Weekend #GarciaBenn pic.twitter.com/YSnrSMnmVq — danawhite (@danawhite) July 15, 2026

El enfrentamiento llega en un momento de enorme paridad en los escritorios y gran expectativa arriba del cuadrilátero. King García buscará revalidar su gran presente en las 147 libras tras coronarse campeón a comienzos de año. Por su parte, el británico Benn llega con un récord destacado y una intensa preparación en busca de su primera consagración absoluta en la categoría.

En síntesis

Ryan García defenderá su título de peso wélter el sábado 12 de septiembre .

defenderá su título de peso wélter el . El combate de boxeo frente a Conor Benn se realizará en Las Vegas .

. La promotora Zuffa Boxing asumió el control del evento tras posponerse la pelea de “Canelo” Álvarez.