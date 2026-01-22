Las veladas de boxeo de streamers comienzan a tomar formar. Tanto en Latinoamérica como en España, los cuadriláteros se apoderaron del centro de la escena y la expectativa por lo que sucederá en 2026 ya está en marcha. Este jueves aparecieron novedades importantes sobre Supernova Strikers Génesis y la acción que se llevará a cabo en Ciudad de México.

Publicidad

Publicidad

Cuándo y dónde es Supernova Strikers Génesis

El evento informó, de manera oficial, que el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México se desarrollará el primer evento oficial de boxeo de streamers. Con horario confirmado para las 19:00hs de CDMX, se espera que algunos de los mejores creadores de contenido de habla hispana se hagan presentes para brindar el espectáculo que los fanáticos esperan.

Con nombre confirmados como los de Alana Flores, Mario Bautista y Milica, las celebridades anunciaron que buscarán un nuevo reto sobre el ring. Mario Bautista y Ari Geli serán otros de los encargados de captar la atención de miles e incluso millones de espectadores en todo el mundo.

En 2025, el evento superó todo tipo de expectativas con las presencias de las mencionadas Alana y Milica más Franco Escamilla, como algunos de los protagonistas más destacados que tuvo dicha jornada. De cara a este nuevo año, la organización buscará seguir cumpliendo con lo que se espera de la cita, con un show que deje a todos los presentes satisfechos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Con o sin Canelo Álvarez? Los cinco mejores libra por libra del boxeo para Shakur Stevenson

Cartelera confirmada de Supernova Strikers Génesis