El boxeo atraviesa un momento de transición en el que las grandes leyendas se están despidiendo de los cuadriláteros para dejarle paso a las nuevas generaciones. Sin embargo, para Shakur Stevenson está claro que las figuras más importantes de la actualidad siguen siendo aquellos que cuentan con una trayectoria más que destacada sobre los cuadriláteros.

En la previa de la pelea que tendrá el próximo sábado 31 de enero ante Teófimo López, Shakur se mostró predispuesto a participar de un pequeño desafío que constaba de ordenar, según su criterio y gusto personal, a los cinco mejores libra por libra de la actualidad.

Los 5 mejores libra por libra para Shakur Stevenson

En ese contexto, Stevenson mencionó al retirado Terence Crawford como el mejor de todos en el presente, tal vez condicionado por la condición de amistad que comparte con Bud. En segundo lugar, Shakur dejó a Oleksandr Usyk y su lista se completó con Dmitry Bivol y Naoya Inoue en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. El quinto puesto se lo guardó para él mismo.

Stevenson ni siquiera consideró a Canelo Álvarez entre sus opciones, señal que dejó a las claras que el prestigio del tapatío entre sus colegas ha disminuido y el reconocimiento que supo recibir hasta hace no mucho tiempo fue desapareciendo. Shakur está convencido de que Crawford colocó su nombre en la cima del deporte y que ahí se mantiene, incluso después de haber confirmado su retiro.

Las últimas decisiones que llevaron a Canelo a protagonizar peleas poco espectaculares, pero muy bien pagas con millones de dólares ingresando a su cuenta bancaria. Claro, el mexicano se vio muy beneficiado por estas contiendas, pero eso también le valió el ser duramente criticado por sus colegas, quienes lo han bajado del pedestal en el que se encontraba.

En síntesis