¿Cuándo comienzan los próximos test de pretemporada de la F1 en Bahréin?

La Fórmula 1 regresó a las pistas en enero en el marco de los test de pretemporada de Barcelona. Todos los equipos, a excepción de Williams, probaron por primera vez el coche con la reglamentación de 2026 y los analistas sacaron sus primeras conclusiones.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la primera tanda llegó a su fin y ahora los aficionados tachan los días para volver a ver a los pilotos en pista en Bahréin, con el valor agregado de que la segunda y tercera tanda sí serán transmitidas para el público, cosa que no sucedió en Montmeló.

Bahréin albergará dos tandas de test de pretemporada. La primra será del 11 al 13 de febrero, mientras que la segunda y última irá del 18 al 20 de febrero. Luego de eso, la próxima aparición de los coches será en el primer Gran Premio de la temporada (Australia del 6 al 8 de marzo).

Oscar Piastri en el GP de Bahréin 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Cuál fue el mejor tiempo de los test de Barcelona?

El piloto que marcó el mejor tiempo en la primera de las tres tandas de pretemporada que se llevó a cabo en el Circuito de Barcelona-Catalunya fue Lewis Hamilton (Ferrari) con un crono de 1’16″348.

Ahora bien, la escudería que alcanzó la velocidad más alta en la recta de Montmeló fue Mercedes con 347 km/h. Para poner en contexto, el segundo equipo fue Red Bull con 344 km/h; mientras que el récord en 2025 había sido de 330 km/h.

ver también Checo Pérez se sincera a días de su primera carrera con Cadillac: “Tenemos problemas en todas partes”

Vueltas por escudería en la pretemporada de Barcelona

Mercedes: 500 Ferrari: 437 Haas: 390 Alpine: 347 Racing Bulls: 321 Red Bull: 303 McLaren: 287 Audi: 240 Cadillac: 164 Aston Martin: 66 Williams: 0

Publicidad

Publicidad

En síntesis