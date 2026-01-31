Quién pelea HOY sábado 31 de enero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

La intensidad del boxeo está notándose en este inicio del 2026. Y para este sábado 31 de enero habrá 2 veladas interesantes de seguir a lo largo y ancho de todo el planeta. Eso sí, es un hecho que todos los reflectores apuntarán a Nueva York, donde Teófimo López y Shakur Stevenson se subirán al mismo cuadrilátero para poner en disputa los títulos OMB y The Ring de peso superligero.
Xander Zayas vs. Abass Baraou: San Juan, Puerto Rico
Fotografía de Josian Bruno para Wapa Digital
El Distrito T-Mobile de San Juan, Puerto Rico, será testigo de una velada histórica. Comenzará a las 16:30 de México / 18:30 hora local y tendrá transmisión en plataformas diferentes plataformas, como Top Rank Classics.
- Xander Zayas vs. Abass Baraou, por los títulos mundiales de peso junior mediano de la OMB y la AMB.
- Rohan Polanco vs. Christian Giménez, por el título intercontinental wélter de la OMB.
- Juanmita López de Jesús vs. Conner Goade, en el peso junior gallo.
- Carlos De León Castro vs. Diuhl Olguin, en el peso junior ligero.
- Yadriel Cabán vs. Jeremis Hernández, en el peso junior gallo.
- Euri Cedeño vs. Etoundi Michel William, en el peso mediano.
- Giovani Santillán vs. Courtney Pennington, en el peso junior mediano.
Teófimo López vs. Shakur Stevenson: Nueva York, Estados Unidos
El Madison Square Garden será testigo del evento The Ring VI (Getty Images)
Con televisación exclusiva de DAZN, la velada en Nueva York, Estados Unidos, iniciará a las 17:00 de México / 19:00 hora local.
- Teófimo López vs. Shakur Stevenson, por el título del peso superligero de la OMB.
- Keyshawn Davis vs. Jamaine Ortiz, en el peso superligero.
- Bruce Carrington vs. Carlos Castro, por el título del peso pluma del CMB.
- Carlos Adames vs. Austin Williams, por el título del peso medio del CMB.
- Jarrell Miller vs. Kingsley Ibeh, en el peso pesado.
- Ziyad Al Maayouf vs. Kevin Castillo, en el peso wélter.