Quién pelea HOY sábado 31 de enero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

La intensidad del boxeo está notándose en este inicio del 2026. Y para este sábado 31 de enero habrá 2 veladas interesantes de seguir a lo largo y ancho de todo el planeta. Eso sí, es un hecho que todos los reflectores apuntarán a Nueva York, donde Teófimo López y Shakur Stevenson se subirán al mismo cuadrilátero para poner en disputa los títulos OMB y The Ring de peso superligero.

Xander Zayas vs. Abass Baraou: San Juan, Puerto Rico

Fotografía de Josian Bruno para Wapa Digital

El Distrito T-Mobile de San Juan, Puerto Rico, será testigo de una velada histórica. Comenzará a las 16:30 de México / 18:30 hora local y tendrá transmisión en plataformas diferentes plataformas, como Top Rank Classics.

Xander Zayas vs. Abass Baraou , por los títulos mundiales de peso junior mediano de la OMB y la AMB.

, por los títulos mundiales de peso junior mediano de la OMB y la AMB. Rohan Polanco vs. Christian Giménez , por el título intercontinental wélter de la OMB.

, por el título intercontinental wélter de la OMB. Juanmita López de Jesús vs. Conner Goade , en el peso junior gallo.

, en el peso junior gallo. Carlos De León Castro vs. Diuhl Olguin , en el peso junior ligero.

, en el peso junior ligero. Yadriel Cabán vs. Jeremis Hernández , en el peso junior gallo.

, en el peso junior gallo. Euri Cedeño vs. Etoundi Michel William , en el peso mediano.

, en el peso mediano. Giovani Santillán vs. Courtney Pennington, en el peso junior mediano.

Teófimo López vs. Shakur Stevenson: Nueva York, Estados Unidos

El Madison Square Garden será testigo del evento The Ring VI (Getty Images)

Con televisación exclusiva de DAZN, la velada en Nueva York, Estados Unidos, iniciará a las 17:00 de México / 19:00 hora local.

Teófimo López vs. Shakur Stevenson , por el título del peso superligero de la OMB.

, por el título del peso superligero de la OMB. Keyshawn Davis vs. Jamaine Ortiz , en el peso superligero.

, en el peso superligero. Bruce Carrington vs. Carlos Castro , por el título del peso pluma del CMB.

, por el título del peso pluma del CMB. Carlos Adames vs. Austin Williams , por el título del peso medio del CMB.

, por el título del peso medio del CMB. Jarrell Miller vs. Kingsley Ibeh , en el peso pesado.

, en el peso pesado. Ziyad Al Maayouf vs. Kevin Castillo, en el peso wélter.

