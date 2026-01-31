Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 31 de enero de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Con Teófimo López vs. Shakur Stevenson como pelea estelar, el boxeo está listo para dar entretenimiento este sábado 31 de enero.

Por Tomas Vetere

El Madison Square Garden, pendiente de Teófimo López vs. Shakur Stevenson.
© Getty ImagesEl Madison Square Garden, pendiente de Teófimo López vs. Shakur Stevenson.

La intensidad del boxeo está notándose en este inicio del 2026. Y para este sábado 31 de enero habrá 2 veladas interesantes de seguir a lo largo y ancho de todo el planeta. Eso sí, es un hecho que todos los reflectores apuntarán a Nueva York, donde Teófimo López y Shakur Stevenson se subirán al mismo cuadrilátero para poner en disputa los títulos OMB y The Ring de peso superligero.

Xander Zayas vs. Abass Baraou: San Juan, Puerto Rico

Fotografía de Josian Bruno para Wapa Digital

Fotografía de Josian Bruno para Wapa Digital

El Distrito T-Mobile de San Juan, Puerto Rico, será testigo de una velada histórica. Comenzará a las 16:30 de México / 18:30 hora local y tendrá transmisión en plataformas diferentes plataformas, como Top Rank Classics.

  • Xander Zayas vs. Abass Baraou, por los títulos mundiales de peso junior mediano de la OMB y la AMB.
  • Rohan Polanco vs. Christian Giménez, por el título intercontinental wélter de la OMB.
  • Juanmita López de Jesús vs. Conner Goade, en el peso junior gallo.
  • Carlos De León Castro vs. Diuhl Olguin, en el peso junior ligero.
  • Yadriel Cabán vs. Jeremis Hernández, en el peso junior gallo.
  • Euri Cedeño vs. Etoundi Michel William, en el peso mediano.
  • Giovani Santillán vs. Courtney Pennington, en el peso junior mediano.
Teófimo López vs. Shakur Stevenson: Nueva York, Estados Unidos

El Madison Square Garden será testigo del evento The Ring VI (Getty Images)

El Madison Square Garden será testigo del evento The Ring VI (Getty Images)

Con televisación exclusiva de DAZN, la velada en Nueva York, Estados Unidos, iniciará a las 17:00 de México / 19:00 hora local.

  • Teófimo López vs. Shakur Stevenson, por el título del peso superligero de la OMB.
  • Keyshawn Davis vs. Jamaine Ortiz, en el peso superligero.
  • Bruce Carrington vs. Carlos Castro, por el título del peso pluma del CMB.
  • Carlos Adames vs. Austin Williams, por el título del peso medio del CMB.
  • Jarrell Miller vs. Kingsley Ibeh, en el peso pesado.
  • Ziyad Al Maayouf vs. Kevin Castillo, en el peso wélter.
tomas vetere
Tomas Vetere
