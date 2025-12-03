La relación entre Terence Crawford y los organismos del boxeo volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un motivo que sorprendió a la industria. Apenas unos meses después de haber conquistado los títulos supermedianos frente a Canelo Álvarez, el estadounidense enfrentó una situación administrativa que terminó por afectar su estatus como monarca. Y la última decisión tomada por el Consejo Mundial de Boxeo dejó claro que el escenario cambió por completo.

Terence Crawford perdió un cinturón de los supermedianos

El CMB oficializó que Crawford deja de ser campeón supermediano, retirándole además el reconocimiento como monarca indiscutido por no cumplir con sus obligaciones reglamentarias. Durante la Convención Anual número 63 en Bangkok, el organismo explicó que Bud no pagó las sanciones correspondientes en sus últimas dos peleas y que, pese a haber intentado comunicarse con él y con su equipo, nunca obtuvieron respuesta.

Mauricio Sulaimán detalló que, debido a la enorme bolsa que Crawford obtuvo en la pelea contra Canelo, se le ofreció incluso una reducción sustancial en el porcentaje de pago, del 3% al 0.6%. Sin embargo, el silencio del campeón terminó por agotar la paciencia del organismo. De esta manera, la Junta de Gobierno decidió declarar vacante el título de las 168 libras, un movimiento que altera por completo el mapa de la división.

Terence Crawford perdió el cinturón CMB de los supermedianos. (GETTY IMAGES)

Sin embargo, el CMB no tardó en organizar el futuro inmediato de la categoría. Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz fueron designados para disputar el campeonato vacante, en un combate que promete marcar un nuevo rumbo en los supermedianos. En ese sentido, el organismo también estableció que el vencedor deberá realizar su primera defensa frente al guatemalteco Lester Martínez.

El resto del panorama quedó igualmente ordenado: Luka Plantic y Diego Pacheco se enfrentarán en una eliminatoria cuyo ganador quedará a un paso de la oportunidad mundialista. Así, la salida abrupta de Crawford no solo reacomodó la jerarquía de la división, sino que abrió un abanico de posibilidades para una nueva generación de aspirantes en las 168 libras.

En síntesis

