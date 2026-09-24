En la velada de Canelo Álvarez: Jaime Munguía tiene rival para su primera defensa titular

Jaime Munguía tiene trazado el mapa para sus próximos pasos dentro del cuadrilátero. El campeón mundial súper mediano de la AMB respetará la orden impuesta por el organismo para medirse contra Bektemir Melikuziev, pero lo hará recién después de cumplir con su compromiso pactado para el próximo 31 de octubre en la cartelera estelar denominada “México contra el mundo”.

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Guillermo Brito, director operativo de la promotora Zanfer, confirmó desde la Ciudad de México que el tijuanense expondrá su cetro verde y oro en esa función frente a Keiber González. El oponente venezolano ostenta un récord profesional con una sola derrota y 24 presentaciones, destacando por su poder de nudillos con 20 nocauts en su haber, tres de ellos conseguidos en sus apariciones más recientes sobre el tapiz.

Esta primera defensa llega tras la resolución de la Asociación Mundial de Boxeo, entidad que abrió un periodo de negociación hasta el 21 de octubre bajo riesgo de ir a subasta. Cabe recordar que Munguía se apoderó de la faja el pasado 2 de mayo de 2026 tras vencer por decisión unánime a José Armando Reséndiz en Las Vegas, venciendo el plazo de 120 días reglamentarios para su pleito obligatorio a finales de agosto.

Para llegar en óptimas condiciones al compromiso frente al sudamericano, el pugilista azteca ya se encuentra instalado en suelo español realizando su campamento de entrenamiento. Munguía trabaja bajo las órdenes del Canelo Team encabezado por Eddy Reynoso, buscando afinar la preparación física y adaptarse al huso horario internacional antes de encarar el reto.

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La noche del 31 de octubre contará además con otro cruce de alto calibre para el boxeo mexicano. Durante la misma función, Rafael “Divino” Espinoza expondrá su título mundial pluma de la OMB frente al experimentado Lorenzo Parra, en un duelo que servirá de antesala para que el monarca tapatío busque posteriormente las tan ansiadas peleas de unificación en la división.

En síntesis