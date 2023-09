Luis Alberto “El Venado” López (28-2, 16 nocauts) está listo para comenzar el fin de semana del Día de la Independencia de México con la segunda defensa de su título mundial.

López pondrá en juego su campeonato mundial pluma de la FIB contra el dos veces retador al título mundial Joet González (26-3, 15 nocauts) este viernes en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas.

En el combate coestelar a 10 asaltos en peso junior mediano, la sensación puertorriqueña en ascenso Xander Zayas (16-0, 10 nocauts) se enfrentará al mexicano Roberto Valenzuela Jr. (21-4, 20 nocauts). En el primer choque televisado por ESPN a seis asaltos, el prospecto de peso ligero Emiliano Fernando Vargas (6-0, 5 nocauts) chocará ante el español Alejandro Guardado (5-0, 1 nocaut).

López-González, Zayas-Valenzuela y Vargas-Guardado serán transmitidos en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a las 10 p.m. ET/7 p.m. PT

El respaldo ESPN+ (6:30 p.m. ET/3:30 p.m. PT) presentará a los destacados mexicanos Omar Aguilar (25-1, 24 nocauts) y Julio Luna (20-1-2, 11 nocauts) en una pelea a ocho asaltos en peso welter.

John Rincón (7-0, 2 nocauts), nativo de Corpus Christi, se medirá ante el puertorriqueño Bryan Ismael Rodríguez Rivera (4-1-1, 2 nocauts) en un choque a seis asaltos en peso welter, y Jamaine Ortiz (16-1-1, 8 nocauts) peleará contra Antonio Morán (29-5-1, 20 nocauts) en su primer combate desde su valiente esfuerzo del año pasado contra Vasiliy Lomachenko.

El ex retador al título mundial Rubén Villa (20-1, 7 nocauts) buscará lograr su segunda victoria del año en una batalla a ocho asaltos en peso pluma contra Brandon Valdés (15-3, 7 KOs), mientras que el olímpico estadounidense Tiger Johnson (9 -0, 5 nocauts) participará en su tercera pelea del 2023 en un pleito a ocho asaltos en peso junior welter contra Ricardo Quiroz (13-2, 7 nocauts).

En la conferencia de prensa del miércoles, esto es lo que dijeron los peleadores:

LUIS ALBERTO LÓPEZ:

“Estoy contento de pelear en una fecha muy mexicana que estamos represando Joet González y yo. Vamos a presentar una verdadera guerra esa noche".

“Lo respeto porque ha hecho grandes peleas. Ha hecho un gran trabajo en su carrera. Pero tú sabes que cuando nos subimos al ring no hay respeto. Me voy a llevar este cinturón para mi casa, mi familia y para México”.

"Va a ser una guerra total. Cuando hay dos mexicanos con hambre arriba del ring, siempre le van a dar con todo. Sabemos que Joet González es un peleador muy duro. Pero mi meta es, como he dicho, ganarle por nocaut".

“Estamos listos como siempre. Soy un peleador que sabe vender bien las peleas. Soy un guerrero que va para adelante. Saben que cuando el Venado se sube al ring, habrá un espectáculo”.

JOET GONZÁLEZ:

“Esta es mi tercera oportunidad (al título mundial). Estoy realmente agradecido. He trabajado muy duro en cada pelea. Y cada vez que subo al ring, lo doy todo. Tengo que ganar”.

“Siempre he entrenado duro. Nunca he tomado atajos. Siempre he trabajado duro en el gimnasio. Pero a veces no es tu noche. Es lo que es. Pero todavía estoy aquí y voy a darlo todo en la pelea".

“Espero una gran pelea. Es un gran día para México. Lo único que tengo que hacer es ganar y convertirme en el nuevo campeón mundial de la FIB. Simple y sencillamente. No puedo volver a casa con las manos vacías. Me llevaré ese cinturón a casa”.

XANDER ZAYAS:

“Ha sido un viaje muy largo. Llevo 16 peleas. He ido creciendo. He estado aprendiendo. He ido mejorando dentro y fuera del ring. Y estoy emocionado de brindar un espectáculo este sábado por la noche”.

“En las últimas tres o cuatro preparaciones, hemos estado entrenando para una pelea de diez asaltos. Ahora tengo la oportunidad y la voy a aprovechar. Estoy frente a un guerrero mexicano que está listo para dar un espectáculo. Tiene muchas cosas detrás de él. El Día de la Independencia de México es el día después. Su familia está aquí con él. Probablemente tendrá a la multitud de la arena apoyándolo. Pero estoy emocionado de brindar un espectáculo y ganarme el apoyo de los fans".

ROBERTO VALENZUELA JR.

“Es una fecha muy importante para mí y para México. Entonces vamos a dar lo mejor para sacar un buen resultado. Esta es mi oportunidad para que sepan quién es Roberto Valenzuela".

“Lo hemos estado estudiando. Es un gran boxeador. En realidad no tiene muchos defectos. Pero yo creo que mi hambre de ganar y de salir adelante va a ser la diferencia. Sé que ganado esta pelea, vamos a ir por las grandes peleas".

OMAR AGUILAR:

“Me siento muy emocionado y contento. Es una gran fecha para México y para el boxeo. Entonces me siento honrado de pelear en estas fechas, y qué mejor que alrededor de esta gente. Voy a dar todo lo mejor de mi arriba del ring".

“Aprendí muchísimo de la pelea con Lindolfo Delgado. Maduré con esa pelea. Fue una pelea muy interesante. Espero sacar toda la experiencia de lo que aprendimos en esta pelea. Estamos listos”.

JULIO LUNA:

“Vengo bien preparado. Me preparé bastante bien, ya sea para los ocho rounds o si es antes, pues mucho mejor. Pero yo vengo preparado. Siempre cuando dos mexicanos se suben al mismo ring es una guerra. Creo que esta no será la excepción".

"La pelea con Giovani Santillán me dio mucha experiencia. Y ahora busco sacarme esa espinita. No me quedé a gusto con esa decisión y estoy agradecido por esta segunda oportunidad".

EMILIANO FERNANDO VARGAS:

“Es una bendición estar aquí. Es una gran oportunidad para mí de devolver esa emoción a Corpus Christi. Definitivamente es algo especial para mí y mi papá. Él peleó aquí y ahora estoy peleando aquí, casi 20 años después. Es muy especial para nosotros”.

“Estoy increíblemente emocionado de hacer mi debut en ESPN. Este es definitivamente un paso adelante en cuanto al rival que tengo. Sólo hará que sea más un espectáculo. Lo mejor sale de mí cuando me enfrento a una oposición mejor. Al final del día, para llegar a ese nivel de campeonato mundial en el que sé que puedo competir y dominar, tengo que superar al español este viernes”.

JOHN RINCÓN:

“He estado soñando con estar aquí desde que era niño. Finalmente estoy aquí. El trabajo difícil ya está hecho. El viernes por la noche voy a dar un gran espectáculo. Los veré a todos el viernes".

