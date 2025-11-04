Bayern Múnich atraviesa una actualidad extraordinaria, con un comienzo de temporada memorable en el futbol europeo: ¡16 triunfos consecutivos! para el gigante alemán, que ganó absolutamente todos los partidos que jugó desde el inicio del semestre y en todas las competencias, con el título en la Supercopa de Alemania incluido.

Publicidad

Publicidad

Para colmo, esa decimosexta victoria al hilo llegó con una notable actuación lejos de casa y en un partido bisagra: los ‘Bávaros’ derrotaron a domicilio a PSG, último campeón de Europa, por dos tantos contra uno, para coronar una racha histórica. Los dirigidos por Vincent Kompany borraron del campo a los de Luis Enrique llevándose tres puntos clave.

Ahora bien, para poder extender esa senda positiva en este tramo, en el plano internacional Bayern Múnich no podrá contar con su extremo estrella: Luis Díaz. El colombiano fue expulsado este martes ante París Saint-Germain a causa de una fuerte entrada sobre los tobillos de Achraf Hakimi, que dejó lesionado al lateral derecho del equipo de la capital parisina.

Luis Díaz tendrá que ver los próximos juegos de afuera [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Los partidos que se perderá Luis Díaz en Bayern Múnich:

A raíz de la tarjeta roja recibida en el Parque de los Príncipes, a la espera de la oficialización de UEFA, el guajiro recibirá dos fechas de suspensión en la Champions League, por lo que será baja para los próximos dos compromisos de los ‘Bávaros’, correspondientes a las jornadas 5 y 6 de la ‘fase de liga’ respectivamente.

Bajo estas circunstancias, Luis Díaz se ausentará en dos verdaderos partidazos: en primer lugar, no podrá estar ante Arsenal como visitante en el Emirates Stadium de Londres, en un duelo de líderes (ambos tienen puntaje perfcto), y en segundo término, tampoco participará ante Sporting Lisboa como local en el Allianz Stadium de Munich, en un cruce con uno de los perseguidores.

De este modo, en caso de ratificarse la penalización contra el colombiano, el atacante del Bayern regresará en la jornada 7 ante Union Saint Gilloise en Alemania. Mientras tanto, en su ausencia por UEFA Champions League, el extremo tricolor podrá seguir jugando en los partidos del ámbito local donde no tiene multa ni suspensión.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025/26 tras el doblete de Luis Díaz a PSG

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga?

Tras la sanción recibida en Champions League, ‘Lucho’ podrá seguir sumando minutos en la liga alemana. Su próximo partido será este sábado 8 de noviembre ante Unión Berlín, en el Stadion An der Alten Försterei, a partir de las 08.30 hora CDMX, por la jornada 10 de la Bundesliga 2025/26. Bayern Múnich, líder del campeonato, visitará al décimo de la tabla, con la presencia del colombiano.