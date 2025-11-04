¡Qué manera de volver a marcar en Europa! Luis Díaz fue el autor intelectual y material del batacazo de Bayern Múnich en la casa del campeón defensor del título: el talentoso extremo colombiano fue la gran figura del triunfo bávaro, anotando por duplicado ante PSG en el Parque de los Príncipes, para sostener el puntaje perfecto.

El delantero convirtió dos goles en el triunfo del conjunto alemán: primero, capturando un rebote de Chevallier tras un remate de Michael Olise, y segundo, aprovechando una desconcentración de Marquinhos en la salida del fondo del París Saint-Germain. Ese par de tantos le alcanzaron a la visita para ganar el encuentro y enmuceder el recinto.

Gracias a su doble conquista de este martes, Luis Díaz alcanzó los 3 goles en 4 partidos en esta Champions League 2025/26, luego de haberle anotado también al Club Brugge el pasado 22 de octubre, en la goleada por 4-0 en Alemania. De este modo, se metió en el Top 10 de artilleros de esta edición del certamen internacional del Viejo Continente.

El festejo de Luis Díaz y de todo Bayern en su doblete.

¿Quién es el máximo goleador de la UEFA Champions League 2025/26?

Los líderes de goleo en lo que va de esta temporada de la ‘Orejona’ son Erling Haaland y Harry Kane: los centrodelanteros del Manchester City y del Bayern Múnich llevan 5 anotaciones este torneo, y observan a todos sus perseguidores desde lo más alto. Sin embargo, el noruego corre con ventaja ya que tiene un partido menos: mañana recibirá a Borussia Dortmund, su ex equipo, y de marcarle superará al británico.

La tabla de goleo EN VIVO de la UEFA Champions League 2025/26:

Los espectaculares números de Luis Díaz desde su llegada a Bayern Múnich:

En su breve estadía en los ‘Bávaros’ hasta el momento, el crack de la Selección Colombiana ha aportado 10 goles y 5 asistencias en 16 presentaciones, a lo largo de los 1.244 minutos que ha disputado en cancha con el primer equipo del elenco alemán. Esto es, en promedio participa directamente en una anotación de Bayern Múnich (con gol o asistencia) ¡cada 82 minutos!

