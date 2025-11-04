Es tendencia:
La polémica expulsión de Luis Díaz que lo hizo ‘lograr’ un récord histórico en la UEFA Champions League

El colombiano recibió el peor castigo luego de una temeraria infracción y alcanzó una marca insólita en la UCL.

Por Martín Zajic

Luis Díaz se rió para no llorar tras la tarjeta roja.

Luis Díaz se convirtió en el “hombre del día” en la UEFA Champions League, luego de protagonizar un partido de locos en Francia esta tarde. En realidad, habría que decir medio partido: el colombiano se fue expulsado antes del entretiempo luego de haber sido el mejor jugador de la etapa inicial en el encuentro de su equipo en la jornada de martes.

El ‘Guajiro’ había descolocado a todos los presentes en el Parque de los Príncipes en el primer tiempo, luego de que le anotara un doblete en media hora al PSG para poner en ventaja al Bayern Múnich en condición de visitante. Sin embargo, minutos después se vio envuelto en una polémica que lo dejó sin poder jugar el resto del juego en la casa de ‘Les Rouge et Bleu’.

En la última jugada de la primera parte, el delantero de los ‘Bávaros’ vio la tarjeta roja tras una durísima infracción sobre Achraf Hakimi. El atacante de la Selección Colombiana mostró compromiso con su equipo al seguir al marroquí y su velocidad por toda la banda, pero al no poder detenerlo en un primer intento terminó cometiendo una falta brusca que lo hizo irse expulsado.

Producto de la entrada desafortunada de ‘Lucho’ Díaz, Hakimi se marchó lesionado y entre lágrimas, con la posibilidad de haber sufrido un episodio de gravedad que lo deje afuera de las canchas un largo tiempo. A la vez, el delantero del Bayern Múnich le reclamó al juez que la falta no era meritoria de expulsión, pero tanto el réferi como el VAR coincidieron en que sí era justa la roja.

El récord que ‘logró’ Luis Díaz con su expulsión en PSG vs. Bayern Múnich:

Por su salida tempranera del partido en París, el colombiano se transformó en el primer jugador con doblete y expulsión en el primer tiempo en toda la historia de la Champions League. Así lo destapó Mister Chip, especialista en datos y estadísticas de todo el planeta futbol, que colocó a Luis Díaz dentro del libro de registros de la ‘Orejona’, en una marca que le da una de cal y una de arena al ‘Guajiro’.

