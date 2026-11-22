Liverpool recibe a Manchester United este domingo 22 de noviembre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 3-1 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de empatar 4-4 con Aston Villa y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Liverpool y Manchester United
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo, Alexander Isak, Bradley Barcola. DT: Andoni Iraola.
Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Mauricio Pochettino.
Bajas y ausentes de Liverpool y Manchester United
Liverpool:
- Conor Bradley (lesión de rodilla)
- Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados)
- Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Ryan Gravenberch (lesión)
- Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
Manchester United:
- Marcus Rashford (lesión de cadera)
- Luke Shaw (golpe)
- Carlos Baleba (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Benjamin Šeško (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)
- Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
- El Mehdi Maouhoub (ausencia)
La previa de Liverpool y Manchester United: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 10:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Anfield
- Historial: 194 cruces — Liverpool ganó 65, Manchester United ganó 75 y empataron 54
- Último antecedente: 03/05/2026: Manchester United 3-2 Liverpool
- Próximo partido de Liverpool: vs. Everton, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Manchester United: vs. Brentford, sábado 28 de noviembre