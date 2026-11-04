Dónde ver EN VIVO Lens vs. Como 1907 por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Stade Bollaert-Delelis, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lens recibe a Como 1907 este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Bollaert-Delelis. El Como 1907 llega como una de las sorpresas de esta Champions League y Lens necesita un triunfo urgente para no quedar afuera de carrera antes de tiempo.

Publicidad

Son solo tres fechas, pero la diferencia en la tabla ya pesa: a Lens se le empieza a acortar el margen de error y una nueva derrota lo dejaría muy complicado en la fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

Lens no logra encontrar ritmo en la competencia europea. Viene de caer 0-3 como visitante ante Brujas y antes había perdido en su propia cancha frente a Sporting, con apenas un triunfo en el arranque ante Slavia Praga que hoy parece lejano. Los números lo ubican 26° con tres puntos, una posición que obliga a reaccionar ya mismo si quiere seguir con chances de clasificar.

El Como 1907 atraviesa un presente notable. Goleó 4-1 de local a Manchester United en su última presentación y antes había hecho lo propio ante RB Leipzig con el mismo resultado, mostrando que no le pesan los rivales de jerarquía. La derrota ante Feyenoord fue el único traspié en el camino, y con seis puntos y el 11° puesto se perfila como uno de los equipos que más ilusiona en esta edición del torneo.

Publicidad

Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis