Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Feyenoord viene de caer 0-3 ante Inter y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Porto viene de ganarle 4-1 a Napoli y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Feyenoord y Porto
Feyenoord (4-3-3): Florian Kastenmeier, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, Javi López, Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Shaqueel van Persie, Luciano Valente. DT: Giovanni van Bronckhorst.
Porto (4-1-2-3): Diogo Costa, Alberto Costa, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Martim Fernandes, Victor Mow Froholdt, Pablo Rosario, Gabriel Veiga, Pepê, Samu Omorodion, Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.
La previa de Feyenoord y Porto: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Stadion Feijenoord
- Historial: 4 cruces — Feyenoord ganó 1, Porto ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 12/12/2019: Porto 3-2 Feyenoord
- Próximo partido de Feyenoord: vs. Viking, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Porto: vs. Liverpool, miércoles 9 de diciembre