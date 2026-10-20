Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Alineaciones de Fenerbahce y Slavia Praga por la Champions League: formaciones probables

Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League
Fenerbahce vs. Slavia Praha, Champions League

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Fenerbahce viene de caer 0-6 ante Aston Villa y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Slavia Praga viene de caer 0-2 ante Sabah FK y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Fenerbahce y Slavia Praga

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mattéo Guendouzi, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Oğuz Aydin. DT: İsmail Kartal.

+ Seguinos en

Slavia Praga (3-4-2-1): Jakub Markovič, Tomáš Holeš, Tomáš Vlček, David Zima, Lukáš Provod, Samuel Isife, David Moses, Michal Sadílek, Danijel Šturm, Mubarak Suleiman, Mojmír Chytil. DT: Jindřich Trpišovský.

La previa de Fenerbahce y Slavia Praga: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 10:45 (hora de México)
  • Historial: 3 cruces — Fenerbahce ganó 1, Slavia Praga ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 28/11/2024: Slavia Praga 1-2 Fenerbahce
  • Próximo partido de Fenerbahce: vs. Liverpool, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Slavia Praga: vs. Arsenal, miércoles 4 de noviembre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones