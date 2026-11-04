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Champions League

Alineaciones de Slavia Praga y Arsenal por la Champions League: formaciones probables

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Fortuna Arena por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League
Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Slavia Praga viene de empatar 2-2 con Fenerbahce y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Arsenal viene de empatar 2-2 con Bayern y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Slavia Praga y Arsenal

Slavia Praga (3-4-2-1): Jakub Markovič, Štěpán Chaloupek, Tomáš Holeš, David Zima, Emmanuel Ayaosi, Tomáš Vlček, Michal Sadílek, David Moses, Oskar Kubiak, Mubarak Suleiman, Danijel Šturm. DT: Jindřich Trpišovský.

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Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Max Dowman, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

La previa de Slavia Praga y Arsenal: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 4 de noviembre
  • Hora: 14:00 (hora de México)
  • Estadio: Fortuna Arena
  • Historial: 5 cruces — Slavia Praga ganó 0, Arsenal ganó 3 y empataron 2
  • Último antecedente: 04/11/2025: Slavia Praga 0-3 Arsenal
  • Próximo partido de Slavia Praga: vs. Villarreal, miércoles 25 de noviembre
  • Próximo partido de Arsenal: vs. Dortmund, martes 24 de noviembre
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