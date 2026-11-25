Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Los dos llegan con la fase de grupos prácticamente escapándoseles y necesitan sumar de la manera que sea para no quedar afuera de las cuentas. Un resultado adverso puede dejar a cualquiera de los dos prácticamente sin margen de error en las fechas que quedan.
La tabla los tiene lejos de la zona de clasificación directa y hasta de los puestos de repechaje, así que el que gane se mete de lleno en la pelea y el que pierda queda muy complicado.
La actualidad de ambos equipos
El Slavia Praga llegó a esta instancia con apenas un punto en cuatro fechas y una imagen golpeada: cayó de local ante el Arsenal, rescató un empate como visitante frente al Fenerbahce y antes había perdido contra el Sabah FK. El equipo checo necesita un triunfo urgente para no despegarse del todo de la pelea por meterse entre los mejores puestos.
Villarreal tampoco atraviesa su mejor momento en la competencia: viene de una goleada dura como local frente al PSG, 0-6, y antes había caído por la mínima diferencia ante Liverpool en condición de visitante. Eso sí, en la fecha anterior a esa racha negativa había mostrado otra cara al vencer 3-1 al Napoli, así que el equipo español sabe que tiene con qué revertir la situación si ajusta algunos detalles.
El historial entre Slavia Praga y Villarreal
El historial entre ambos es corto y favorece al Villarreal, que ganó uno de los dos antecedentes y empató el restante, sin derrotas hasta el momento frente al Slavia Praga. En total hubo más goles del equipo español, que marcó cuatro contra los dos del conjunto checo en esos cruces.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/11/2017
|Slavia Praga vs. Villarreal
|0-2
|UEFA Europa League
|19/10/2017
|Villarreal vs. Slavia Praga
|2-2
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Slavia Praga y Villarreal se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.