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Champions League

Alineaciones de Shakhtar Donetsk y AEK Athens por la Champions League: formaciones probables

Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens, Champions League
Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens, Champions League

Se viene Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 hora de México por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Shakhtar Donetsk y AEK Athens

Shakhtar Donetsk viene de empatar 1-1 con PSV.

AEK Athens viene de ganarle 1-0 a LASK.

Las alineaciones de Shakhtar Donetsk y AEK Athens

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Pedrinho Azevedo, Mykola Matvienko, Valerii Bondar, Vinícius Tobias, Gleiker Mendoza, Marlon Gomes, Alisson, Oleh Ocheretko, Pedrinho, Kauã Elias. DT: Arda Turan.

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AEK Athens (4-4-2): Alberto Brignoli, Stavros Pilios, Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Lazaros Rota, Aboubakary Koita, Milán Vitális, Razvan Marin, Lovro Majer, Ambrosini Antonio Cabaca Zini, Luka Jović. DT: Marko Nikolić.

Suplentes de Shakhtar Donetsk: Isaque, Lassina Traore, Dmytro Kryskiv, Newerton, Irakli Azarov, Alaa Ghram, Oleksandr Karavaev, Kiril Fesyun, Viktor Tsukanov, Gabriel Carvalho, Yehor Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles.

Suplentes de AEK Athens: Kaan Kairinen, Mijat Gaćinović, Oleksandr Zubkov, Kervin Arriaga, Petros Mantalos, Domagoj Vida, Charalampos Lykogiannis, João Mário, Marios Balamotis.

La previa de Shakhtar Donetsk y AEK Athens: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Historial: 1 cruces — Shakhtar Donetsk ganó 0, AEK Athens ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 13/07/2023: AEK Athens 5-0 Shakhtar Donetsk
  • Próximo partido de Shakhtar Donetsk: vs. Inter, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de AEK Athens: vs. Man City, martes 20 de octubre
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