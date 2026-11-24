Slovan Bratislava y Betis se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Tehelne Pole Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Slovan Bratislava recibe a Betis este martes 24 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Tehelne Pole Stadion. Slovan Bratislava viene de caer 0-4 ante LASK y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Betis viene de caer 1-2 ante Dortmund y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.