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Champions League

Alineaciones de Roma y Slovan Bratislava por la Champions League: formaciones probables

Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre en el Stadio Olimpico por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Roma vs. Slovan, Champions League
Roma vs. Slovan, Champions League

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. Roma viene de caer 3-4 ante Real Madrid y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Slovan Bratislava viene de caer 0-3 ante Stuttgart y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Roma y Slovan Bratislava

Roma (3-4-2-1): Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Lorenzo Pellegrini, Emanuele Lulli, Marten De Roon, Niccolò Pisilli, Matías Soulé, Wesley França, Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

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Slovan Bratislava (4-2-3-1): Dominik Takáč, César Blackman, Kenan Bajrič, Svetozar Marković, Sandro Cruz, Alen Mustafić, Cristian Martínez, Peter Pokorný, Tigran Barseghyan, Nino Marcelli, Suleiman Camara. DT: Yaya Touré.

La previa de Roma y Slovan Bratislava: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Estadio: Stadio Olimpico
  • Historial: 2 cruces — Roma ganó 0, Slovan Bratislava ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 25/08/2011: Roma 1-1 Slovan Bratislava
  • Próximo partido de Roma: vs. Manchester United, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Slovan Bratislava: vs. LASK, martes 3 de noviembre
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