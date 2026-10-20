Dónde ver EN VIVO Roma vs. Slovan Bratislava por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. Roma necesita reaccionar rápido si quiere meterse entre los puestos que dan clasificación directa, porque la Champions todavía no le dio una sola victoria.
Con apenas un punto entre los dos equipos en lo que va del torneo, el que gane esta noche empieza a respirar distinto en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
La Roma llega golpeada después de perder 4-3 como local frente al Real Madrid, un partido que tuvo de todo menos el resultado que buscaba. Antes había rescatado un empate 1-1 como visitante ante Fenerbahce, así que suma apenas una unidad en dos presentaciones y aparece 25° entre 36 equipos.
El Slovan Bratislava todavía no sumó ni un punto en esta edición de la Champions. Cayó 3-0 de local ante Stuttgart y antes había sido goleado 6-1 por PSG como visitante, números que lo dejan último en la tabla general y con la necesidad urgente de mostrar otra cara.
El historial entre Roma y Slovan Bratislava
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron apenas dos veces, con una victoria para el Slovan, un empate y ninguna para la Roma. En goles también manda el equipo eslovaco, que marcó dos tantos contra uno de los italianos en esos cruces.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/08/2011
|Roma vs. Slovan Bratislava
|1-1
|UEFA Europa League
|18/08/2011
|Slovan Bratislava vs. Roma
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Roma y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Roma suma 1 punto en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.