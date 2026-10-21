Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27 tras la victoria del Real Madrid

La competencia avanza y pronto se va dilucidando quienes son los candidatos a pelear por el título de la UEFA Champions League 2026-27. Este miércoles, se completó la tercera jornada de la competencia internacional más importante a nivel clubes con claros líderes y movimientos importantes en la tabla de posiciones.
En los encuentros más importantes del día, el Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig y mantuvo el puntaje perfecto para no perderle pisada al PSG que había goleado este martes 4-2 al Barcelona. En Alemania, el Bayern Múnich y Arsenal repartieron puntos luego de un 2-2 muy entretenido.
De esta manera, el París lidera por diferencia de gol, pero es perseguido con nueve puntos por el Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis, siendo los únicos que mantienen puntaje ideal. La actividad continuará en la semana del 3 y 4 de noviembre.
Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27
En síntesis
- Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig y mantiene puntaje perfecto en Champions League.
- PSG lidera la tabla por diferencia de gol tras golear 4-2 al Barcelona.
- Aston Villa, Liverpool y Real Betis también suman nueve puntos tras tres jornadas jugadas.