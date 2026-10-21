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CHAMPIONS LEAGUE

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27 tras la victoria del Real Madrid

Repasa las posiciones de la competencia más importante de clubes tras el final de la tercera semana.

Real Madrid continúa con puntaje perfecto en la UEFA Champions League.
© GETTY IMAGESReal Madrid continúa con puntaje perfecto en la UEFA Champions League.

La competencia avanza y pronto se va dilucidando quienes son los candidatos a pelear por el título de la UEFA Champions League 2026-27. Este miércoles, se completó la tercera jornada de la competencia internacional más importante a nivel clubes con claros líderes y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

En los encuentros más importantes del día, el Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig y mantuvo el puntaje perfecto para no perderle pisada al PSG que había goleado este martes 4-2 al Barcelona. En Alemania, el Bayern Múnich y Arsenal repartieron puntos luego de un 2-2 muy entretenido.

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De esta manera, el París lidera por diferencia de gol, pero es perseguido con nueve puntos por el Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis, siendo los únicos que mantienen puntaje ideal. La actividad continuará en la semana del 3 y 4 de noviembre.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27

En síntesis

  • Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig y mantiene puntaje perfecto en Champions League.
  • PSG lidera la tabla por diferencia de gol tras golear 4-2 al Barcelona.
  • Aston Villa, Liverpool y Real Betis también suman nueve puntos tras tres jornadas jugadas.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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