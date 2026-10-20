¿Por qué no juega Rodri en PSG vs. Barcelona por la Champions League 2026-27?

Rodri Hernández no es titular con Barcelona ante PSG. El motivo de la suplencia del centrocampista español en el partido.

El partido de este martes 20 de octubre entre PSG y Barcelona genera una gran expectativa. Se podría decir que se enfrentan los dos mejores equipos europeos de la actualidad y el escenario del juego por la Champions League es el Parque de los Príncipes en la capital de Francia.

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Sin embargo, en la previa al juego, se conoció una noticia importante relacionada a la alineación del Barcelona que llamó mucho la atención: Rodri Hernández no es titular en el conjunto culé contra el PSG.

Según la prensa española, Rodri no tiene ninguna lesión sino que la suplencia de Rodri es por una decisión de Hansi Flick de darle descanso al centrocampista. El campeón del mundo no ha frenado en ningún momento desde que empezó a jugar.

Sorprende que justo el entrenador del Barcelona lo haga descansar contra el PSG por la Champions League, pero la realidad es que el equipo culé tiene un partido aún más importante el próximo fin de semana ya que se juega el clásico frente a Real Madrid por LaLiga. Rodri seguramente sume minutos en la segunda mitad.

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La alineación de Barcelona ante PSG