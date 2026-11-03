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Champions League

Villarreal vs. PSG: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. PSG, Champions League
Villarreal vs. PSG, Champions League

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El PSG llega con el paso cambiado y la Champions League empieza a definir el pelotón de arriba. Villarreal necesita un golpe de autoridad para no quedar relegado del grupo de clasificación.

La diferencia de puntos entre ambos ya es considerable, y una nueva derrota del equipo español lo complicaría seriamente en la fase de liga del torneo.

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La actualidad de ambos equipos

Villarreal llega golpeado después de caer 4-3 ante Liverpool en un partido que tuvo de todo. Antes había mostrado una buena cara al vencer 3-1 a Napoli, pero el inicio con derrota frente a Dortmund dejó en evidencia que el equipo todavía no encuentra regularidad. Con apenas 3 puntos en tres fechas, está 19° y necesita sumar de manera urgente para meterse en zona de clasificación.

El PSG, en cambio, atraviesa un momento inmejorable. Viene de golear 4-2 a Barcelona como local, tras otro triunfo contundente de visitante ante Manchester City por el mismo marcador. Con 9 puntos de 9 posibles, lidera la tabla general y llega a España como el equipo más en forma de todo el certamen.

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
  • PSG suma 9 puntos tras vencer a Barcelona, Man City y Slovan Bratislava.
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