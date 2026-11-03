Villarreal vs. PSG: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El PSG llega con el paso cambiado y la Champions League empieza a definir el pelotón de arriba. Villarreal necesita un golpe de autoridad para no quedar relegado del grupo de clasificación.
La diferencia de puntos entre ambos ya es considerable, y una nueva derrota del equipo español lo complicaría seriamente en la fase de liga del torneo.
La actualidad de ambos equipos
Villarreal llega golpeado después de caer 4-3 ante Liverpool en un partido que tuvo de todo. Antes había mostrado una buena cara al vencer 3-1 a Napoli, pero el inicio con derrota frente a Dortmund dejó en evidencia que el equipo todavía no encuentra regularidad. Con apenas 3 puntos en tres fechas, está 19° y necesita sumar de manera urgente para meterse en zona de clasificación.
El PSG, en cambio, atraviesa un momento inmejorable. Viene de golear 4-2 a Barcelona como local, tras otro triunfo contundente de visitante ante Manchester City por el mismo marcador. Con 9 puntos de 9 posibles, lidera la tabla general y llega a España como el equipo más en forma de todo el certamen.
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
- PSG suma 9 puntos tras vencer a Barcelona, Man City y Slovan Bratislava.