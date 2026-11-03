¿Por qué no juegan Ousmane Dembélé ni Nuno Mendes en el Villarreal vs. PSG de la UEFA Champions League 2026-27?

Buscando asegurarse la punta de la tabla en la UEFA Champions League, PSG no contará ni con Ousmane Dembélé ni Nuno Mendes en el duelo contra el Villarreal.

El París Saint-Germain visita este martes 3 de noviembre al Villarreal en la cancha del Estadio de la Cerámica, en el marco de la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27. Con el silbatazo inicial pactado en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), las ausencias de Ousmane Dembélé y Nuno Mendes destacan como los dos grandes dolores de cabeza para el esquema del conjunto parisino.

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En lo que respecta a Ousmane Dembélé, el atacante francés quedó marginado del choque ante el “Submarino Amarillo” debido a problemas físicos en la zona posterior del muslo. El extremo galo sufrió una dolencia muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda el pasado 20 de octubre durante el compromiso frente al FC Barcelona, situación que lo ha mantenido entre algodones y alejado de las canchas desde entonces.

Por su parte, Nuno Mendes también causó baja definitiva de la convocatoria por motivos médicos. En el cotejo liguero del 17 de octubre contra el Racing de Estrasburgo, el lateral portugués ingresó de cambio en el complemento, pero tuvo que abandonar el rectángulo verde apenas 34 minutos después tras resentirse de una lesión muscular, en su caso localizada en el muslo izquierdo.

Al no estar en plenitud física, ni Dembélé ni Mendes salieron al banquillo de suplentes, quedando completamente descartados para ver acción este martes en el compromiso de Champions League. Ante este escenario, el eje de ataque será encomendado al canterano Senny Mayulu, mientras que el experimentado Lucas Hernández tomará la pradera izquierda para cubrir el hueco en la zaga defensiva.

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Alineación del PSG vs. Villarreal

Matvey Safonov

Achraf Hakimi

Ilya Zabarnyi

William Pacho

Lucas Hernández

Joao Neves

Vitinha

Fabián Ruiz

Maghnes Akliouche

Senny Mayulu

Désiré Doué

En síntesis

Ousmane Dembélé sufrió una lesión en los isquiotibiales izquierdos el 20 de octubre.

sufrió una lesión en los isquiotibiales izquierdos el 20 de octubre. Nuno Mendes está lesionado del muslo izquierdo desde el partido del 17 de octubre.

está lesionado del muslo izquierdo desde el partido del 17 de octubre. Senny Mayulu y Lucas Hernández reemplazarán a los ausentes del PSG ante Villarreal.