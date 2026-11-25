PSG recibe a Roma este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. El PSG llega como una aplanadora y quiere meterle presión a la tabla general desde ya, mientras la Roma necesita un golpe de autoridad para no quedar afuera de la pelea antes de tiempo.
Son puntos que valen doble para los italianos, que no pueden permitirse otro tropiezo si quieren seguir con chances de meterse entre los mejores. Para el PSG es una chance de consolidarse arriba y dejar en claro que pelea el torneo de igual a igual con cualquiera.
La actualidad de ambos equipos
El PSG viene de una goleada categórica, 6-0 afuera ante Villarreal, y antes de eso ya había mostrado un nivel altísimo con triunfos ante Barcelona y Manchester City. Son números que hablan de un equipo que convierte mucho y que no se guarda nada, algo que quedó claro en los últimos tres partidos de Champions.
La Roma, en cambio, llega golpeada. Cayó 3-2 ante Manchester United en su visita más reciente y antes había perdido también contra el Real Madrid, aunque en el medio logró un triunfo contundente de local frente al Slovan Bratislava. La diferencia de puntos con la punta ya es considerable y el margen de error para los italianos se achica partido a partido.
El historial entre PSG y Roma
El único antecedente entre ambos data de 2017, cuando empataron 1-1 en Roma por la pretemporada. No hay demasiada historia reciente en competencias oficiales, así que este cruce funciona casi como un primer capítulo serio entre los dos clubes.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/07/2017
|Roma vs. PSG
|1-1
|International Champions Cup
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- PSG y Roma se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- PSG suma 12 puntos tras vencer a Villarreal, Barcelona y Man City.
- Roma suma 4 puntos en el torneo.