PSV vs. Brujas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Philips Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion. PSV necesita un triunfo para empezar a despegar en la fase de liga, mientras Brujas llega envalentonado después de meterse en un partidazo de goles ante Inter.

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Los puntos pesan para los dos: ninguno quiere quedar relegado en la tabla general cuando todavía restan varias fechas para definir los puestos de clasificación.

La actualidad de ambos equipos

PSV viene de un andar irregular en la competencia europea. Ganó de visitante ante Porto en su último compromiso, pero antes había caído contra RB Leipzig y arrastra apenas 4 puntos en tres presentaciones, algo que lo tiene lejos de los puestos de arriba.

Brujas, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas. Goleó 3-0 a Lens como local y, antes de eso, protagonizó un 4-3 agónico frente a Inter que le dio confianza. Son 6 puntos los que acumula el equipo belga, que se mete en la zona media de la tabla con margen para seguir creciendo.

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El historial entre PSV y Brujas

El historial entre ambos es parejo: se enfrentaron en tres ocasiones, con una victoria para cada lado y un empate, además de una igualdad total en la cuenta de goles, 4 para cada equipo. El antecedente más reciente, en 2024, terminó 1-1 en el marcador entre PSV y Brujas.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/07/2024 PSV vs. Brujas 1-1 Club Friendlies 09/01/2020 PSV vs. Brujas 1-2 Club Friendlies 11/01/2019 PSV vs. Brujas 2-1 Club Friendlies

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis