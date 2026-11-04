PSV vs. Brujas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion. PSV necesita un triunfo para empezar a despegar en la fase de liga, mientras Brujas llega envalentonado después de meterse en un partidazo de goles ante Inter.
Los puntos pesan para los dos: ninguno quiere quedar relegado en la tabla general cuando todavía restan varias fechas para definir los puestos de clasificación.
La actualidad de ambos equipos
PSV viene de un andar irregular en la competencia europea. Ganó de visitante ante Porto en su último compromiso, pero antes había caído contra RB Leipzig y arrastra apenas 4 puntos en tres presentaciones, algo que lo tiene lejos de los puestos de arriba.
Brujas, en cambio, llega con el envión de dos victorias seguidas. Goleó 3-0 a Lens como local y, antes de eso, protagonizó un 4-3 agónico frente a Inter que le dio confianza. Son 6 puntos los que acumula el equipo belga, que se mete en la zona media de la tabla con margen para seguir creciendo.
El historial entre PSV y Brujas
El historial entre ambos es parejo: se enfrentaron en tres ocasiones, con una victoria para cada lado y un empate, además de una igualdad total en la cuenta de goles, 4 para cada equipo. El antecedente más reciente, en 2024, terminó 1-1 en el marcador entre PSV y Brujas.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/07/2024
|PSV vs. Brujas
|1-1
|Club Friendlies
|09/01/2020
|PSV vs. Brujas
|1-2
|Club Friendlies
|11/01/2019
|PSV vs. Brujas
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- PSV y Brujas se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- PSV suma 4 puntos en el torneo.
- Brujas suma 6 puntos en el torneo.