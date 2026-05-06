¿Cuántos goles necesita Bayern Múnich para eliminar a PSG y ser finalista de Champions League?

El conjunto alemán buscará una remontada histórica frente al PSG para meterse en la gran final de la Champions League. Conoce cuántos goles necesita el Bayern Múnich y qué resultados le sirven para clasificar.

Este martes quedó definido el primer finalista de la UEFA Champions League. Arsenal consiguió una histórica clasificación luego de vencer 1-0 en el Emirates Stadium y aseguró su lugar en la gran final que se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest. El conjunto inglés irá en busca de la primera Orejona de toda su historia y ya espera rival.

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El equipo que enfrentará a los Gunners saldrá del apasionante cruce entre Bayern Múnich y PSG. Ambos gigantes europeos volverán a verse las caras este miércoles en el Allianz Arena, donde se disputará el partido de vuelta de una de las semifinales más espectaculares de los últimos años. El encuentro comenzará a las 13:00 hs de la CDMX y promete emociones desde el primer minuto.

La ida fue una verdadera locura en el Parque de los Príncipes. PSG logró imponerse por 5-4 en un partido cargado de goles, errores defensivos y momentos de máxima tensión. A pesar de la victoria parisina, la serie quedó completamente abierta y todo se definirá en Alemania frente a un estadio repleto.

¿Qué necesita el Bayern?

Bayern Múnich sabe que todavía está muy vivo en la eliminatoria. El conjunto alemán necesita ganar por un gol de diferencia para igualar la serie y forzar el alargue. En cambio, si consigue una victoria por dos tantos o más, clasificará directamente a la gran final de la UEFA Champions League.

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Del otro lado estará un PSG que sueña con volver a disputar una final europea y que llega con una mínima ventaja tras el partidazo de ida. El equipo parisino buscará aprovechar los espacios y golpear de contraataque para liquidar la serie en territorio alemán.

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