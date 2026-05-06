Luis Enrique y Mikel Arteta: radiografía de los entrenadores finalista de la UEFA Champions League 2025-26

Los españoles llevaron a sus equipos al partido definitivo de la mayor competencia internacional, por lo que el show está garantizado.

La final de la UEFA Champions League ya tiene a sus elegidos para disputarse el trono máximo del futbol europeo. El próximo 30 de mayo se medirán, en Hungría, París Saint-Germain y Arsenal en un duelo muy esperado por los amantes del futbol que pondrá frente a frente a dos entrenadores españoles: Luis Enrique y Mikel Arteta. ¿Presentan más similitudes o diferencias en sus estilos? A continuación, el desglose.

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Para empezar, es justo destacar la experiencia de Luis Enrique, quien ya ganó la competencia en dos oportunidades: 2015 con Barcelona y el año pasado con su imbatible PSG. Ahora, con la ambición intacta del tricampeonato en su palmarés individual busca consolidar con un nuevo éxito una fórmula de juego que, casi, no le presenta fallas en la práctica.

Así juegan París Saint-Germain y Arsenal

¿En qué consiste esta idea? Al partir, el equipo francés se configura con un 4-3-3 que toma su forma más clara a la hora de defender replegado. Cuando atacan, los puntos de inicio respetan su indicación inicial, pero existe una libertad para llevar adelante un desorden ordenado que confunde a cualquier rival.

Bajo ningún punto de vista se puede afirmar que Ousmane Dembélé es un centrodelantero, porque el Balón de Oro juega para quitar cualquier tipo de referencia de área. El PSG rompe con los esquemas tradicionales que permiten persecuciones sencillas para neutralizar. En este equipo es más que normal ver a Joao Neves acercarse a los zagueros para darle amplitud al equipo y utilizar a los internos para recibir a espaldas de la primera línea de presión.

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El Arsenal tiene un proyecto muy marcado. Arteta fue un aprendiz de lujo de Pep Guardiola en su etapa de ayudante en el Manchester City y trasladó todos sus conocimientos al banquillo Gunner. Un 4-2-3-1 que no se modifica pase lo que pase se basa en la posesión del balón, la gestación con paciencia y la elección de tener el balón. Buscar amplitud con sus extremos, ya sean Saka, Madueke, Trossard o Martinelli y finalizar por dentro con la banda opuesta apoyando con gente en el área y el rompimiento de un pivote para acortar los espacios y minimizar las posibilidades de contraataques rivales.

The goal that sent Arsenal to the Champions League final 🎥⚽@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/P32qcqXjWa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026

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Para la gran final que protagonizarán estos equipos, se pueden sacar decenas de conclusiones previas e intentar visualizar lo que puede llegar a ocurrir en el Puskas Arenas, pero la realidad es que se trata de dos equipos dominantes, que no ceden terreno y que prefieren tomar la iniciativa antes de especular según lo que vaya sucediendo.

El espectáculo está asegurado. En primer lugar, por la calidad y jerarquía de los jugadores que le darán forma al show, pero también porque la riqueza táctica le permite a ambos equipos defender pensando en atacar y ser ofensivos sabiendo la peligrosidad que existe del otro lado. Caiga para lado que caiga la moneda, sin dudas que será justo.

En síntesis

PSG y Arsenal jugarán la final de la Champions League el 30 de mayo en Hungría.

y jugarán la final de la Champions League el en Hungría. El entrenador Luis Enrique busca su tercer título europeo tras ganar en 2015 y 2025.

busca su tercer título europeo tras ganar en 2015 y 2025. Mikel Arteta disputará la final en el Puskas Arena con un esquema táctico 4-2-3-1.