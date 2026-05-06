PSG vs. Arsenal: día, hora y estadio confirmado para la Final de la UEFA Champions League 2025-26

Repasa todo lo que tienes que saber sobre el partido más importante de la temporada europea.

Este miércoles 6 de mayo quedó todo definido. El París Saint-Germain liquidó la serie ante Bayern Múnich en condición de visitante tras un 6-4 en el global y se metió en la gran final de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo. Esta vez, quien espera en la definición es el Arsenal y a continuación te contamos los detalles más importantes del partidazo que se viene.

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Cuándo y dónde es la final de la Champions League 2025-26

El próximo sábado 30 de mayo es el día elegido para conocer un nuevo rey de la Orejona. En Budapest, Hungría, más de 67.000 espectadores estarán en el Puskas Arena para disfrutar del encuentro que pondrá cara a cara a los dos mejores equipos del Viejo Continente. A diferencia de como suele suceder habitualmente, este año la Champions vivirá su definición un tanto más temprano.

México: 10:00hs

Colombia – Perú: 11:00hs

Estados Unidos: 12:00hs

Chile – Argentina: 13:00hs

España: 18:00hs

Dónde ver la final de la Champions League 2025-26

En México, la transmisión en exclusiva para todo el suelo mexicano será de la plataforma online de paga FOX One. Este portal online será la única vía que tendrán los aficionados de la UEFA Champions League para poder sintonizar el encuentro más esperado.

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Cómo se define al campeón d de la Champions League

En caso de que alguno de los 2 equipos se imponga en los 90 minutos, entonces la competencia tendrá un nuevo y extenso campeón si el París vuelve a completar la faena. Si existe igualdad al momento del silbatazo final, se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos cada que desembocarán en los tiros del punto penal si el marcador se mantiene emparejado.

En síntesis