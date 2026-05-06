Sigue el minuto a minuto del Bayern Múnich vs PSG

La ida de las Semifinales en el Parque de los Príncipes nos dejó un 4-5 que permite que cualquiera se lleve el pase a la Gran Final de la UEFA Champions League . Gracias por acompañarnos en Bolavip México a este EN VIVO de la vuelta de las semifinales en el Allianz Arena para llevarte este Bayern Múnich vs PSG .

El equipo rival ya tiene a sus elementos preparados en el vestidor antes de dar a conocer las alineaciones del conjunto parisino.

El técnico del Bayern Múnich se presenta en el Allianz Arena para regresar al banquillo, luego de que se perdiera la ida por suspensión.

Los conjuntos ya salieron al campo al calentamiento y están a punto de comenzar el encuentro

Después de la emocionante ida entre Bayern Múnich y PSG, hoy te traemos el minuto a minuto de la vuelta.

La ida de las Semifinales de la UEFA Champions League, nos dejó uno de los duelos más memorables entre el Bayern Múnich y el París Saint Germain. El resultado de ese electrizante encuentro dejó un 4-5 a favor del PSG que hoy nos abre todavía las posibilidades de que cualquiera consiga el boleto a la Gran Final de esta justa.

Budapest ya espera al rival del Arsenal, quien ayer consiguió el resultado tras dejar en el camino al Atlético de Madrid. En esta ocasión, el ganador de este duelo tendrá que medirse ante el equipo inglés, precisamente donde los tres equipos se jugarían el doblete tras ganar sus respectivas ligas y ahora la competencia internacional más importante.