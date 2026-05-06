Sigue el minuto a minuto del Bayern Múnich vs PSG

La ida de las Semifinales de la UEFA Champions League, nos dejó uno de los duelos más memorables entre el Bayern Múnich y el París Saint Germain. El resultado de ese electrizante encuentro dejó un 4-5 a favor del PSG que hoy nos abre todavía las posibilidades de que cualquiera consiga el boleto a la Gran Final de esta justa.
Budapest ya espera al rival del Arsenal, quien ayer consiguió el resultado tras dejar en el camino al Atlético de Madrid. En esta ocasión, el ganador de este duelo tendrá que medirse ante el equipo inglés, precisamente donde los tres equipos se jugarían el doblete tras ganar sus respectivas ligas y ahora la competencia internacional más importante.