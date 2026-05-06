La Selección Mexicana emitió un comunicado contundente después de que Amaury Vergara tomara la decisión de no liberar a los futbolistas de Chivas para sumarse a la concentración nacional de cara al partido de vuelta ante Tigres por la Liguilla.

Luego del escándalo que se armó en el futbol mexicano tras confirmarse que Toluca iba a poder contar con sus jugadores convocados para disputar el partido de Concachampions, el resto de los clubes no se quedaron callados. La decisión generó muchísimo enojo en varios equipos de la Liga MX, que sintieron que hubo un trato diferente para los Diablos Rojos en plena definición del torneo.

Publicidad

El primero en romper el silencio fue Amaury Vergara. El dueño de Chivas explotó en redes sociales y aseguró que pidió que todos sus futbolistas convocados regresen inmediatamente a Guadalajara para entrenar con el equipo y poder estar disponibles para la vuelta frente a Tigres por la Liguilla. En el Rebaño consideran que fueron perjudicados mientras otros clubes sí recibieron permisos especiales.

Sin embargo, desde la Selección Mexicana no tardaron en responderle. A través de un comunicado oficial, el Tri lanzó una fuerte advertencia que rápidamente despertó la polémica en todo el futbol mexicano y generó preocupación entre los jugadores convocados de la Liga MX.

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre. Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, escribieron desde la cuenta oficial del Tri, dejando en claro que el que no cumpla, no estará en el Mundial.

Publicidad

David Medrano aseguró que Chivas contará con todos sus seleccionados ante Tigres

En medio de toda la polémica, el periodista David Medrano aseguró que Chivas finalmente podrá contar con todos sus seleccionados para el partido de vuelta ante Tigres. La noticia generó un enorme revuelo en redes sociales y ahora habrá que ver que pasa en las próximas horas.

“CHIVAS COMPLETO. Los seleccionados de Chivas jugarían el de vuelta vs Tigres. Ante la falta de una respuesta por parte de la Dirección de Selecciones Amaury Vergara decidió que Tala, Romo, Brian, Piojo y Hormiga no reporten hoy con Selección y jueguen la vuelta vs Tigres”, expresó Medrano.

Publicidad

En sintesis