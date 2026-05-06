La polémica decisión de América con Brian Rodríguez ante Pumas

Luego de perderse la ida de los Cuartos de Final, esto es lo que pasaría con el charrúa para el juego de vuelta.

La ida de los Cuartos de Final entre América y Pumas en el Estadio Azteca dejó un empate que le podría permitir el pase a semifinales a cualquiera de los dos equipos. Pero en el caso de las Águilas no pudieron contar con Brian Rodríguez, uno de sus jugadores clave por una distensión muscular que lo sacó del 11 inicial a minutos de que empezara el duelo.

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Ante esto, Gibrán Araige de TUDN dio a conocer que lo ideal era cuidarlo para que estuviera para la vuelta, por lo que no lo habían arriesgado para ese partido, incluso dejándolo fuera de la banca. Esto llamó la atención, ya que estaba considerado y al final lo bajaron de una manera drástica, pero ahí no para esta situación.

¿Jugará Brian Rodríguez la vuelta?

Y es que de acuerdo con la información de ESPN, esta semana el “Rayito” todavía estará bajo evaluación, por lo que no es seguro que juegue. Cabe mencionar que es uno de los jugadores con más posibilidades de ir al Mundial con Uruguay, por lo que no querría arriesgarse en un duelo con tanta intensidad como lo es el Clásico Capitalino.

Lo de Cáceres se entiende ¿pero que pedo con Brian? Nos salió pecho frío el hijo de perra. pic.twitter.com/sRyMjPsrze — Luigi 👍🏻 (Drake Maye’s version) 2.0 (@luigialpastor2) May 5, 2026

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Esta decisión puede que la haya tomado el futbolista y la directiva lo esté respaldando, aunque se juegan un pase a semifinales, por lo que debería contar con un equipo completo. Hay que recordar que André Jardine ya ha tenido algunas situaciones con Brian, por lo que no ha sido considerado en algunos partidos.

¿Se cuida para el Mundial?

El futbolista siempre ha priorizado su individualidad como lo ha hecho en los mercados de fichajes donde su agente lo ha colocado en diferentes equipo y posteriormente no hay ofertas. En esta ocasión podría tratarse de un “capricho” del futbolista para estar al 100% para el Mundial dejando atrás los intereses del conjunto azulcrema.

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Aunque nunca se ha confirmado, se ha dejado en evidencia que estas actitudes del Rayito no son aceptadas en el equipo y tomando en cuenta que su nombre suena para irse después del Mundial, al ver que Jardine ya encontró acomodo para otros futbolistas como Isaías Violante que puedan apoyar en esa posición, por eso no tiene problema en relegarlo en la banca.

En síntesis