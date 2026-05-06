Por qué no juega Achraf Hakimi en Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League 2025-26

PSG visita este miércoles 6 de mayo el Allianz Arena para enfrentar al Bayern Múnich por la vuelta de la semifinal de la Champions League. Luis Enrique cuenta con una baja sensible para este partido que es la de Achraf Hakimi, quien no juega por lesión.
El conjunto francés ganó la ida por 5-4 en el Parque de los Príncipes y por lo tanto tiene una mínima ventaja en el global. El PSG está a un partido de volver a llegar a la final de la Champions League, pero tendrá que sobrevivir en el estadio del Bayern Múnich.
Con respecto a Achraf Hakimi, el defensa marroquí sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho en los minutos finales del partido de ida contra el Bayern Múnich. Es por eso que el lateral derecho no forma parte de la convocatoria del PSG.
¿Cuándo volvería a jugar Achraf Hakimi?
El PSG emitió un comunicado revelando la lesión de Achraf Hakimi, pero no detalló una fecha exacta de cuándo podría volver y el conjunto francés habló de que estará en tratamiento médico durante las próximas semanas.
La lesión muscular no parece grave, por lo que el marroquí no debería tener ningún problema de estar disponible en caso de que el PSG clasifique a la final. El partido por el título de la Champions League se disputa el próximo sábado 30 de mayo en Budapest.
En síntesis
Sigue GRATIS y EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG: alineaciones confirmadas para el partido de Champions League
- Achraf Hakimi se pierde el partido de vuelta por una lesión muscular en los isquiotibiales.
- El lateral sufrió la dolencia en el muslo derecho durante el partido de ida.
- El PSG defenderá una ventaja global de 5-4 ante el Bayern en el Allianz Arena.