Por qué no juega Achraf Hakimi en Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League 2025-26

PSG le ganó por 5-4 a Bayern Múnich en la ida de la semifinal y busca llegar a su segunda final consecutiva de Champions League.

PSG visita este miércoles 6 de mayo el Allianz Arena para enfrentar al Bayern Múnich por la vuelta de la semifinal de la Champions League. Luis Enrique cuenta con una baja sensible para este partido que es la de Achraf Hakimi, quien no juega por lesión.

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El conjunto francés ganó la ida por 5-4 en el Parque de los Príncipes y por lo tanto tiene una mínima ventaja en el global. El PSG está a un partido de volver a llegar a la final de la Champions League, pero tendrá que sobrevivir en el estadio del Bayern Múnich.

Con respecto a Achraf Hakimi, el defensa marroquí sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho en los minutos finales del partido de ida contra el Bayern Múnich. Es por eso que el lateral derecho no forma parte de la convocatoria del PSG.

¿Cuándo volvería a jugar Achraf Hakimi?

El PSG emitió un comunicado revelando la lesión de Achraf Hakimi, pero no detalló una fecha exacta de cuándo podría volver y el conjunto francés habló de que estará en tratamiento médico durante las próximas semanas.

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La lesión muscular no parece grave, por lo que el marroquí no debería tener ningún problema de estar disponible en caso de que el PSG clasifique a la final. El partido por el título de la Champions League se disputa el próximo sábado 30 de mayo en Budapest.

En síntesis