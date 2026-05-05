En uno de los cruces más esperados del año, Bayern Múnich y PSG serán los protagonistas de una definición infartante este miércoles en el Allianz Arena. Alemanes y franceses se batirán a duelo en el marco de la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26. A continuación, entérate cómo seguir la transmisión de este partidazo europeo.

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¿Cómo quedó la ida de Bayern vs. PSG por la Champions League 2025-26?

En el primer encuentro de la serie de semifinales, París Saint-Germain se impuso por ¡5-4! ante Bayern Múnich en el el juego del Parque de los Príncipes, en un memorable enfrentamiento. Kvicha Kvaratskhelia (x2), Ousmane Dembelé (x2) y Joao Neves marcaron para el local, mientras que Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz anotaron para la visita.

¿Cuándo y a qué hora juegan Bayern vs. PSG por la Champions League 2025-26?

El partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain se disputará este miércoles 6 de mayo, en el Allianz Arena, por el duelo de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. El compromiso está estipulado para dar comienzo a partir de las 13.00 hora CDMX (21.00 hora local), a partir de la cual se definirá al segundo finalista.

Bayern vs. PSG, un choque caliente de Champions League [Foto: Getty]

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¿El Bayern vs. PSG de la Champions League 2025-26 va por TV abierta?

El partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain, para mala fortuna de los fanáticos de la UEFA Champions League en México, no será transmitido por televisión abierta. De acuerdo a la grilla de la TV para este miércoles, ninguno de los canales ‘gratuitos’ disponibles tiene los derechos para pasar la revancha de las semifinales.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern vs. PSG por TV en México?

El partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain no se podrá seguir por ningún canal ni señal de televisión mañana en el territorio mexicano. Ni siquiera en TV de cable y paga habrá pantallas que transmitan en directo con imagen y sonido el juego entre los ‘Bávaros’ y ‘Les Parisiens’.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern vs. PSG por Internet en México?

El partido Bayern Múnich vs. París Saint-Germain contará con la transmisión en exclusiva para todo el suelo mexicano, de la plataforma online de paga FOX One. Este portal online será la única vía que tendrán los aficionados de la UEFA Champions League para poder sintonizar el encuentro de este miércoles.

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El resumen de la ida de semifinales entre Bayern Múnich y PSG: