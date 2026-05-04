Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones en Toluca, el salario de Javier Aguirre en México

Antonio Mohamed volvió a demostrar en el Toluca por qué es considerado uno de los entrenadores más importantes del futbol mexicano. El Turco tomó un proyecto ambicioso y rápidamente logró convertir al equipo en uno de los grandes protagonistas de la temporada tanto en Liga MX como a nivel internacional.

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Mohamed en Toluca (Getty Images)

Toluca armó un plantel competitivo y apostó fuerte por Mohamed, un técnico que tranquilamente podría dirigir a cualquier gigante del fútbol mexicano e incluso estar en la Selección Mexicana.

Actualmente, el conjunto escarlata pelea en las semifinales de la Concachampions, uno de los grandes objetivos institucionales del año. Sin embargo, en el Clausura 2026 la situación se complicó después de perder 1-0 frente a Pachuca en el Nemesio Díez por la ida de los cuartos de final, un resultado que puso en riesgo el sueño del tricampeonato.

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Mientras tanto, en la Selección Mexicana la apuesta está puesta en Javier Aguirre, el entrenador elegido para liderar el proyecto rumbo al Mundial 2026. Con el torneo cada vez más cerca y jugando como local, el Tri aparece como uno de los equipos que buscará competir seriamente por hacer historia.

Aguirre en México (Getty Images)

Según información difundida por TV Azteca, Javier Aguirre percibe un salario cercano a los 2,9 millones de dólares por temporada en el Tri. La Federación Mexicana de Futbol decidió respaldar económicamente al Vasco confiando en su experiencia y trayectoria internacional.

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El salario de Antonio Mohamed en Toluca

De acuerdo con distintos reportes en México, Antonio Mohamed gana alrededor de 4 millones de dólares por temporada en Toluca, una cifra que lo coloca entre los entrenadores mejor pagados de toda la Liga MX. El club escarlata apostó fuerte por el Turco con la intención de pelear absolutamente todos los títulos.

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