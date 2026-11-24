Bodo Glimt recibe a LASK este martes 24 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt necesita cortar una racha floja justo cuando la Champions League empieza a exigir puntos de verdad. El margen para seguir soñando con octavos se achica partido a partido.
Con apenas 4 puntos en cuatro fechas, el local no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantenerse en carrera. Para el LASK, en cambio, sumar en Noruega sería un golpe de autoridad que lo meta de lleno en la pelea por la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Bodo Glimt llega golpeado anímicamente, aunque no por una caída reciente: viene de empatar sin goles ante Lille, resultado que al menos cortó una derrota dura por 4-3 frente al Napoli. Antes de ese traspié había dado el golpe del certamen al vencer 1-0 al Dortmund, así que el equipo noruego sabe que puede competirle a cualquiera cuando junta las piezas. El problema es que en la tabla general esa inconsistencia lo dejó en la mitad baja del pelotón, con la obligación de ganar para no quedar afuera de la discusión.
El LASK, en cambio, llega con la confianza arriba. Goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava y antes había dado una sorpresa grande al imponerse 3-2 como visitante frente al Sporting. La única mancha reciente fue la derrota por 6-3 ante Liverpool, un resultado que más habla del rival que de una caída futbolística propia. Con 6 puntos y mejor ubicado que su rival de turno, el equipo austríaco viaja con el envión necesario para pensar en dar otro batacazo.
Horario del partido
- México: 11:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Costa Rica: ESPN2, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN2, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN2, Disney+ Premium, Rush Sports 2
- El Salvador: ESPN2, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 11:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 14:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y LASK se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Bodo Glimt suma 4 puntos en el torneo.
- LASK suma 6 puntos en el torneo.