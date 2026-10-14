¿Por qué no juegan Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister en el LASK vs. Liverpool en la UEFA Champions League 2026-27?

Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister, dos de las estrellas del Liverpool, serán suplentes en el partido de UEFA Champions League 2026-27 contra el LASK.

El Liverpool visita la cancha del LASK de Austria este miércoles 14 de octubre en el Raiffeisen Arena, en actividad de la UEFA Champions League 2026-27. Con la meta fija en asegurar las tres unidades en la Jornada 2 para posicionarse entre los primeros ocho lugares de la tabla, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister destacan como las ausencias más sonadas en la alineación estelar de los Reds.

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Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister no saltarán al terreno de juego desde el inicio frente al LASK debido a una política de dosificación de minutos. Ambos futbolistas completaron los 90 minutos en el reciente choque de Premier League ante el Manchester City, por lo que el director técnico Andoni Iraola tomó la determinación de rotar el cuadro titular y otorgarle descanso a dos de sus principales referentes.

Durante el duelo ante el conjunto mancuniano, el plantel red encaró un desgaste físico considerable tras lidiar con la expulsión de Ryan Gravenberch a partir del minuto 62. De hecho, los únicos elementos de campo que disputaron el partido completo junto con Van Dijk y Mac Allister fueron Milos Kerkez y Víctor Muñoz, quienes tampoco figurarán en el once inicial.

Aunado a esto, en el caso particular de Van Dijk, el zaguero neerlandés sufrió un impacto contundente frente al City, razón por la cual su demarcación en la central será cubierta por Jérémy Jacquet y Ronald Araújo. Este compromiso marca el primer partido de Premier League o Champions League que el capitán del Liverpool se pierde desde septiembre de 2023 ante el Wolverhampton Wanderers, duelo que no disputó debido a una suspensión.

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Our team to take on LASK ✊ #UCL pic.twitter.com/8vObg7mgLF — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2026

Formación del Liverpool vs. LASK

Alisson Becker

Jeremie Frimpong

Ronald Araújo

Jérémy Jacquet

Kostas Tsimikas

Ryan Gravenberch

Trey Nyoni

Bradley Barcola

Florian Wirtz

Rio Ngumoha

Lewis Koumas

En síntesis

Van Dijk y Mac Allister son suplentes por dosificación tras jugar contra Manchester City.

son suplentes por dosificación tras jugar contra Manchester City. Liverpool visita al LASK este 14 de octubre en la UEFA Champions League.

visita al LASK este 14 de octubre en la UEFA Champions League. Ronald Araújo y Jérémy Jacquet cubrirán la defensa central de los Reds.