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Champions League

Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. AEK Athens, Champions League
Man City vs. AEK Athens, Champions League

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Un traspié más y la clasificación empieza a complicarse de verdad. Man City llega golpeado por la caída frente al PSG y no puede permitirse otro resbalón en esta fase de liga.

Los dos equipos suman apenas tres puntos en dos presentaciones y necesitan reencontrarse con el triunfo para no quedar al margen de los puestos que dan el pase directo.

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La actualidad de ambos equipos

Man City viene de un golpe duro: cayó 2-4 de local ante PSG después de haber arrancado bien, con un triunfo 2-0 como visitante frente al Porto. La derrota dejó al equipo en la posición 17 con apenas tres unidades, un dato que pesa más de lo habitual tratándose de un candidato a pelear arriba.

AEK Athens tampoco pudo sostener el envión inicial. Después de ganarle 1-0 a LASK como local, se fue con las manos vacías de su visita a Shakhtar Donetsk, donde perdió 1-3. Con esos mismos tres puntos pero una posición más atrás en la tabla, el equipo griego sabe que un resultado positivo en Manchester le cambiaría el panorama de cara a lo que viene.

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Man City suma 3 puntos en el torneo.
  • AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.
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