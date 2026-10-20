Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium. Un traspié más y la clasificación empieza a complicarse de verdad. Man City llega golpeado por la caída frente al PSG y no puede permitirse otro resbalón en esta fase de liga.
Los dos equipos suman apenas tres puntos en dos presentaciones y necesitan reencontrarse con el triunfo para no quedar al margen de los puestos que dan el pase directo.
La actualidad de ambos equipos
Man City viene de un golpe duro: cayó 2-4 de local ante PSG después de haber arrancado bien, con un triunfo 2-0 como visitante frente al Porto. La derrota dejó al equipo en la posición 17 con apenas tres unidades, un dato que pesa más de lo habitual tratándose de un candidato a pelear arriba.
AEK Athens tampoco pudo sostener el envión inicial. Después de ganarle 1-0 a LASK como local, se fue con las manos vacías de su visita a Shakhtar Donetsk, donde perdió 1-3. Con esos mismos tres puntos pero una posición más atrás en la tabla, el equipo griego sabe que un resultado positivo en Manchester le cambiaría el panorama de cara a lo que viene.
Horario del partido
- México: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 10:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 13:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Man City suma 3 puntos en el torneo.
- AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.