Real Madrid ya conoce cuál es su calendario de partidos en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Luego de que se sortearan todos los rivales y partidos de los 36 equipos participantes en Mónaco, en las últimas horas se reveló en qué días y horarios se llevarán a cabo todos los juegos del cuadro principal.

ver también ¡Inesperado! UEFA toma decisión sobre la final de Champions League que deja a México sorprendido

El camino del conjunto merengue se iniciará el martes 16 de septiembre -día en el que comenzará la competencia- a partir de las 13:00 horas del centro de México ante Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu. El 30 del mismo mes deberá viajar 14 horas y ¡8.000! kilómetros para visitar a Kairat Almaty, debutante en la Champions League, a las 10:45, en Kazajistán y a tan solo 300 kilómetros de la frontera con China.

Luego, el máximo campeón del torneo (15 títulos) afrontará dos partidos de riesgo. En primer lugar, recibirá a Juventus el 22 de octubre a las 13:00 horas, mientras que el 4 de noviembre visitará a Liverpool en Anfield a las 14:00.

Publicidad

Publicidad

Sobre el final de ese mismo mes, el miércoles 26, hará otro viaje largo para medirse ante Olympiacos en Grecia a las 14:00 y hospedará a Manchester City el 10 de diciembre a la misma hora. Cerrará nuevamente como local ante Mónaco, el 26 de enero, y en Lisboa ante Benfica el 28 del mismo mes siempre a las 14:00.

Real Madrid iniciará su camino ante Olympique Marsella el martes 16 de septiembre a las 13:00 horas (CDMX). (Getty Images)

Al igual que en la edición pasada, primera en la que al UEFA Champions League se jugó bajo el formato de fase de liga, los ocho mejores de la tabla de posiciones se clasificarán de manera directa a los octavos de final. Del 9° al 24° accederán a un repechaje mientras que los últimos 12 quedarán eliminados.

Publicidad

Publicidad

Días y horarios de los partidos de Real Madrid en la fase de liga de la UEFA Champions League

Real Madrid vs. Olympique de Marsella Día: martes 16 de septiembre Lugar: Estadio Santiago Bernabéu Hora: 13:00 (CDMX)



Kairat Almaty vs. Real Madrid Día: martes 30 de septiembre Lugar: Ortalyq Stadion HORA: 10:45 (CDMX)



Real Madrid vs. Juventus Día: miércoles 22 de octubre Lugar: Estadio Santiago Bernabéu Hora: 13:00 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Liverpool vs. Real Madrid Día: martes 4 de noviembre Lugar: Anfield Hora: 14:00 (CDMX)



Olympiacos vs. Real Madrid Día: miércoles 26 de noviembre Lugar: Karaiskakis Stadium Hora: 14:00 (CDMX)



Real Madrid vs Manchester City Día: miércoles 10 de diciembre Lugar. Estadio Santiago Bernabéu Hora: 14:00 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Real Madrid vs. Mónaco Día: martes 20 de enero de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu Hora: 14:00 (CDMX)

