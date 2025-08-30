Real Madrid está cumpliendo con un nuevo compromiso en el marco de LaLiga de España. Por la tercera fecha del certamen, el conjunto de Xabi Alonsovence 2-1 a Mallorca al cabo del primer tiempo en el Santiago Bernabéu, donde un milimétrico y polémico fuera de juego frustró el gol de Kylian Mbappé que abría el marcador.

A los seis minutos, el delantero francés puso el 1-0 transitorio de su equipo tras vencer al portero Leo Román luego de recibir una asistencia de Trent Alexander-Arnold en propio campo. Algunos segundos después, el francés se percató de que el colegiado José María Sánchez había anulado su conquista a instancias del VAR.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Minutos después, la transmisión oficial mostró, a través de la tecnología del offside semiautomático, las imágenes que justificaron la decisión arbitral. En las mismas se observa que el ex PSG tenía una muy pequeña parte de su codo izquierdo en posición ilícita.

Tweet placeholder

Posteriormente, sobre el final de la primera etapa, el campeón del mundo en 2018 sufrió nuevamente la invalidación de un gol por fuera de juego. Sin embargo, en este caso fue mucho más evidente ya que tenía la mitad de su cuerpo adelantado.

Publicidad