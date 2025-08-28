Los fanáticos del futbol no veían la hora de que vuelva a comenzar uno de los torneos más importantes de todo el mundo, la Champions League, y ya falta muy poco para que se jueguen los grupos ya que serán en la segunda semana de septiembre.

Este jueves se hará el sorteo y se definirán los distintos cruces, ya que en el día de ayer se terminaron de confirmar cuáles son los 36 equipos que ya están clasificados al certamen internacional que como cada año promete muchas emociones.

Es muy probable que los candidatos al título sean más o menos los equipos que siempre dan pelea, pero también puede haber alguna que otra sorpresa. La historia del torneo demuestra que nada está escrito, y cualquier equipo puede dar el gran golpe.

Por ejemplo, en la última edición nadie se esperaba que el PSG sea el campeón y, finalmente, los parisinos ganaron el título por primera vez en su historia tras ser mejor que todos sus rivales desde playoffs en adelante, gracias al trabajo de Luis Enrique.

Así como en la temporada anterior tomaron la decisión de cambiar el formato y sumar más equipos, ahora la UEFA también prepara un histórico cambio para lo que será la final del torneo el próximo año, sorprendiendo a más de uno con la decisión.

¿Cuál será el cambio?

Según informaron en Diario Olé, la UEFA decidió que la final se juegue en otro horario con respecto a años anteriores. En vez de disputarse a las 21:00 hs de Europa, sería a las 18:00 hs, lo que quiere decir que se jugaría a las 10:00 hs en México.

